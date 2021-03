Verstappené a második edzés is, de Norrisra is figyelni kell

Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője volt a leggyorsabb a szezonnyitó Forma-1-es Bahreini Nagydíj pénteki második szabadedzésén is.

A 23 éves pilóta mögött Lando Norris, a McLaren brit versenyzője tudott egyedül 1:31-en belül autózni, aki az első edzésen harmadik lett. A címvédő és hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton (Mercedes) harmadikként zárta a gyakorlást.

Izgalmas pillanatokat élt át az Alfa Romeo finn pilótája, Kimi Räikkönen, aki megtörte az autóját, amikor a kettes kanyarban kicsúszott, és a falnak csapódott. A 2007-es világbajnok végül a 16. helyen zárta a második edzést.

Take a look at Raikkonen’s incident #F1 #Formula1 #BahrainGP pic.twitter.com/BFdi5Kl8e8

A nagy visszatérő Fernando Alonso (Alpine) 15. lett, míg az Aston Martinhoz igazoló Sebastian Vettel a 14. helyen végzett.

A második szabadedzés végeredménye:

FINAL CLASSIFICATION

Plenty of laps under the floodlights on Friday evening, with Max and Lando leading the way 💡#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/Zozj4MeMwO

— Formula 1 (@F1) March 26, 2021