Utálják a rajongók a sokkoló festéssel előrukkoló Forma-1-es csapat autóját

Bemutatta a 2021-es szezonra tervezett autóját a Haas Forma-1-es csapata, de finoman szólva sem volt pozitív a fogadtatása a rajongók körében. Az amerikai istálló ugyanis nemes egyszerűséggel az orosz zászlót festette föl a kocsi első szárnyára, oldalára és hátuljára is.

Presenting the new @HaasF1Team look for 2021…#F1 pic.twitter.com/EDFKDNn4qa

