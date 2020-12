Vettel énekelve búcsúzott el a Ferraritól

Az idényzáró futam, az Abu-Dzabi Nagydíj volt Sebastian Vettel utolsó versenye a Ferrari színeiben. A négyszeres világbajnok nem tudott pontszerzéssel búcsúzni, mindössze a 14. helyen zárt.

Bár az élő közvetítésben nem mutatták, Vettel a verseny után a csapatrádióban énekelve, Adriano Celentano Azzurro című dalát átköltve mondott köszönetet az olasz istállónak az ott töltött évekért.

Vettel takes the mic after his swansong for @ScuderiaFerrari 🎤#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/z5vFJ5bK9v

— Formula 1 (@F1) December 13, 2020