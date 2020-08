Lewis Hamilton pályacsúccsal szerzett pole-pozíciót SPA-ban

Lewis Hamilton indulhat az első, Valtteri Bottas pedig a második helyről a Forma-1-es Belga Nagydíjat.

Q1-ben kisebb káosz alakult ki, mivel majdnem mindegyik csapat akkor próbált gyors kört menni, amikor a felhőzet miatt picit lehűlt az aszfalt. Ebből az lett, hogy két nagyobb boly alakult ki, amelyben senki sem akart szélárnyékot adni a többieknek, ráadásul az utolsó pillanatban produkált cirka 10-15 pilóta mért kört. Charles Leclerc-nek kellett izgulnia a végén, a monacói pilóta az utolsó továbbjutó helyen várta, hogy megelőzi-e Kimi Räikkonen, Romain Grosjean, Antonio Giovinazzi és Nicholas Latifi. Végül mind Lecler mögött végzett, a legjobb esélye Kevin Magnussennek volt a 15. helyre, de egy hiba után a kavicságyban landolt a dán.

A folytatásban meglepően jól teljesített a két Renault mellett mindkét Alpha Tauri is, az utolsó percben azonban belehúzott a végig kieső helyen álló Racing Point párosa lágy keverékű abroncsokkal és a szenzáció elmaradt, Pierre Gasly és Danyiil Kvjat is kiesett. Mellettük Leclerc és Vettel sem jutott be Q3-ba, ahogyan George Russell sem.

Az utolsó szakaszban Lewis Hamilton már-már szokás szerint elsőként gurult ki a bokszból, egyből pályacsúcsot ment, később pedig 1:21.252-re javította az idejét. Az nem volt kérdés, hogy Valtteri Bottas lesz a második a futamon, Daniel Ricciardót viszont az utolsó pillanatban előzte meg Max Verstappen, így ő lett a harmadik az ausztrál előtt – sőt majdnem Bottast is elkapta, egy századdal maradt el a finntől.

Belgiumban hatodik pole-pozícióját nyerte a brit, de nem ezzel volt elfoglalva a sikere után, hanem a szombat hajnalban elhunyt Chadwick Bosemanre, a Fekete Párduc című Marvel-film főszereplőjére emlékezett az autóból kiszállva, majd az interjújában is.

