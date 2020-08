Ha a harmadik szabadedzés végeredménye lesz a futamé is, évekig emlegetjük majd SPA-t

Lewis Hamilton nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíj hamradik szabadedzését, az igazi meglepetés azonban utána érkezett.

A képzeletbeli dobogóra Esteban Ocon másodikként, Lando Norris pedig harmadikként fért még föl. Tovább tartott a Ferrari mélyrepülése is, Sebastian Vettel tökutolsó időt autózott és Charles Leclerc is csak 17. helyen végzett az edzésen.

SPA-ban szombaton három órától már az időmérő következik, majd vasárnap 15:10-től a futam.

🏁 FP3 CLASSIFICATION 🏁@LewisHamilton finishes in P1, ahead of @OconEsteban and @LandoNorris #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/CODziPPVDF

— Formula 1 (@F1) August 29, 2020