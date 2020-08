Pérez újabb tesztje lett pozitív, Hülkenberg újabb esélyt kap

A hét egyik nagy kérdése az volt a Forma-1-ben, hogy kit indít a Racing Point a 70. Évforduló Nagydíjon. Sergio Péreznek még a múlt héten lett pozitív a koronavírustesztje, így a helyére Nico Hülkenberget hívták be a Brit Nagydíjra, azonban motorhiba miatt végül nem tudott elindulni a versenyen.

A német kap egy második lehetőséget, pénteken ugyanis bejelentették, hogy ezen a hétvégén is őt vetik be Lance Stroll mellett.

Pérez pénteki teszteredménye is pozitív lett, így továbbra is karanténban van. A csapat közleménye jól érzi magát és tovább gyógyul.

BREAKING: Nico Hulkenberg will again replace Sergio Perez at Silverstone this weekend, Racing Point confirm#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/pKsF1jkMQU

— Formula 1 (@F1) August 7, 2020