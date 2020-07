Hamilton nyolcadszor győzött a Magyar Nagydíjon, Verstappen helyrehozta a nagy hibáját

Lewis Hamilton nyolcadszor győzött a Forma-1-es Magyar Nagydíjon, és pályafutása 86. sikerét aratta.

Már a 35. Magyar Nagydíj rajtja előtt is akadt izgalom a Hungaroringen, mivel Max Verstappen a rajtrácsra tartva kicsúszott, és a balesetben megsérült a Red Bull bal első futóműve. A szerelők azonban kiváló munkát végeztek, pedig az idő nagyon szorította őket, így Verstappen a hetedik helyről vághatott neki a futamnak.

Az időjárás is izgalmat okozott, a két Haas a bokszból indult, mivel a csapat a slick gumikra váltott, és ez a döntés bejött neki. A rajtnál az edzéselső Lewis Hamilton simán eljött, csapattársa, Valtteri Bottas viszont kiugrott, és ez annyira kizökkentette, hogy többen is elmentek mellett, és a hatodik helyig esett vissza.

A második-harmadik körben az élmezőnyből szinte mindenki bement a bokszba kerékcserére, a mezőny végéről rajtoló, de mindenkinél gyorsabban slick gumikra váltó Haas-pilóták közül viszont Kevin Magnussen a harmadik, Romain Grosjean a negyedik helyen autózott.

Hamilton az elején zavartalanul száguldhatott, Lance Stroll meglepetésre tudta tartani az időmérőn megszerzett harmadik helyét, a két Haas pedig egy ideig remek tempót ment, aztán Magnussen egy kör alatt két pozíciót is vesztett, de így is ötödik volt.

A 18. körben a pályafutása 50. F1-futamán induló Pierre Gasly alatt elfüstölt az Alpha Tauri, így ő lett az első, aki befejezte a versenyt.

LAP 18/70

Smoke coming from Pierre Gasly’s AlphaTauri – and he becomes the first driver to retire from the race 😬#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/VA9rPihsVd

