Hamilton a dobogó tetején, nagyot égett a Ferrari

Lewis Hamilton rajt-cél győzelmet aratott a Stájer Nagydíjon, amelyen a Ferrari két versenyzője egymást ütötte ki egy rajt utáni balesetben. Valtteri Bottas és Max Verstappen végzett még a dobogón, előbbi vezeti a világbajnoki pontversenyt két futam után.

A Ferrari számára elég rosszul sikerült a szombati időmérő, Sebastian Vettel csak a tizedik helyről indult, Charles Leclerc pedig egy büntetés után a tizennegyedikről. A monacói aztán túlbuzgó volt a rajt után, belement csapattársába, a német autójáról letört a hátsó szárny, végül mindkettejüknek fel kellett adni a versenyt.

A pole-ból induló Hamilton jól kapta el a rajtot, majd a korai biztonsági autós szakasz után is magabiztos előnyt tudott kiautózni, sorra futotta meg a leggyorsabb köröket, így Verstappen nem igazán tudta megközelíteni.

A versenyt végig uraló Lewis Hamilton pályafutása 85. futamgyőzelmét aratta és már csak hattal van elmaradva a rekorder Michael Schumacher mögött.

Az utolsó körökre kaptunk egy kis izgalmat is az egyébként nem túl eseménydús versenyen: Bottas támadta Verstappent a második helyért, a 68. körben pedig előzni is tudott a finn, bebiztosítva ezzel a Mercedes duplázását.

A pontszerző helyeken is volt még egy kis tűzijáték a végén: Lando Norris bravúros előzéssel került az ötödik helyre – Alexander Albon vitte el a negyedik poziciót -, Sergio Pérezé lett a hatodik hely. Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz (övé lett a leggyorsabb körért járó plusz pont) és Danyiil Kvjat végzett még pontszerző helyen.

A Forma-1 2020-as idénye egy hét múlva a Hungaroringen, a 35. Magyar Nagydíjjal folytatódik.

Hamilton takes his 85th career win! He’s now just six wins behind Schumacher’s all-time record of 91.#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/bsrwlQoWiD

— Formula 1 (@F1) July 12, 2020