A feje tetejére kell álljon a világ, hogy el lehessen kapni Hamiltont?

Közel négy hónappal azt követően, hogy a világjárvány berobbanása miatt törölni kellett az idénynyitó Ausztrál Nagydíjat – amit a pandémia ellenére is nézők előtt akartak megrendezni az utolsó pillanatig –, elkezdődik a Forma-1 2020-as szezonja. Ez lesz a 70. világbajnoki idény az autósport csúcskategóriájában, de hogy ilyet még nem láttunk, az biztos:

nézők nélkül, felfogatott versenynaptárral tér vissza az F1.

Emellett a csapatok sokkal kevesebbet tudtak fejleszteni, mint azt korábban megszoktuk, rengeteg versenyző jövője dőlt már el azelőtt, hogy egyáltalán lement volna az első szabadedzés, és egyelőre még azt sem tudni, hány futam lesz és mikor lesz a szezonzáró.

Mi van, ha egy pilóta koronavírusos lesz? A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) egy 74 oldalas ajánlást küldött el a csapatoknak. Ebben az áll, hogy a futamok helyszínére csak azok utazhatnak, akik rendelkeznek negatív teszteredménnyel, ötnaponta megvizsgálják a résztvevőket, ha bárkinek tünetei vannak, rajta azonnal el lehet végezni a tesztet. E mellett a csapatoknak amolyan buborékban kell lenniük és limitálták azok számát is, akik részt vehetnek a versenyhétvégéken. Követik majd mindenki lépését, így egy megbetegedés esetén könnyen vissza lehet követni, kik fertőződhettek még meg. A szervezők már korábban is azt kommunikálták, hogy egy pozitív teszt miatt, legyen az akár egy versenyző, nem fog leállni a világbajnokság. Ha ez bekövetkezne, akkor a tartalékpilótáikat kellene bevetnie a csapatoknak.

Ki jöhet ki győztesen ebből a helyzetből?

Mindegy mi történt az elmúlt hónapokban, az egyértelmű, hogy a legesélyesebb még mindig a Mercedes és Lewis Hamilton, aki idén arra hajt, hogy világbajnoki címek terén befogja, a futamgyőzelmek tekintetében pedig meg is előzze Michael Schumachert. A brit 2014 óta csak egy vb-címet nem nyert meg, 2016-ban az akkori csapattársa, Nico Rosberg végzett a pontverseny élén, a német a kissé meglepő siker után azonnal vissza is vonult. Azóta Hamilton többnyire unalomba fullasztja a Forma-1-et, csak ideig-óráig lehet nyomás alá helyezni őt és csapatát.

Ez változhat meg most a halasztás és a felforgatott versenynaptár miatt.

A szervezők döntése értelmében ugyanis kezdésként egy hét különbséggel két futamot is rendeznek Ausztriában, a Red Bull Ringen. Butaság lenne azt mondani, hogy a pálya nem fekszik a Mercedesnek, az Osztrák Nagydíj 2014-es visszatérése után zsinórban négyszer is a német csapat nyert (Rosberg kétszer, Hamilton és Valtteri Bottas egyszer-egyszer), ám az elmúlt két évben volt egy rivális, aki duplázni tudott. Max Verstappenről van szó, aki 2018-ban majd 2019-ben is a dobogó tetején ünnepelhetett a Red Bull hazai pályáján.

A holland a Mercedesek mögött tavaly is a legversenyképesebb volt az egész mezőnyből, és téli tesztelés során is úgy tűnt, a legnagyobb veszélyt a Red Bull jelentheti a Mercedesre. Márpedig két hazai futammal kezdeni a szezont, ami ráadásul még fekszik is Verstappennek, elég jól hangzik a Red Bull oldaláról nézve.

Mi van a Ferrarival?

Szinte döbbenetes, de azt követően, hogy Schumacher halomra nyerte magát a kétezres évek elején, a Ferrari 2007 és Kimi Räikkönen győzelme óta bárkit is igazolt le, nem tudott ismét az élen végezni. Nagyon úgy tűnik, hogy ez a negatív széria nem idén fog megszakadni, azt kommunikálják ugyanis az olaszok, hogy a tesztelés alatt kiderült, hogy amit 2020-ra terveztek, az nem fog működni, így nem sokkal a szezonkezdet előtt kellett újratervezniük. Mivel az időbe telik, az ausztriai dupla futamon még azt a csomagot használja majd Ferrari, ami Barcelonában úgy tűnt, hogy a riválisokhoz képest nem elég gyors.

99 százalék, hogy a tavalyinál is jobban fogunk szenvedni

– vázolta fel a nem túl biztató képet Charles Leclerc, igaz, több szaklap is kételkedik abban, hogy valóban olyan rossz állapotban lenne a Ferrari, mint amit próbál magáról feltüntetni.

Közben az a furcsa helyzet is előállt, hogy az elmúlt években első számú versenyzőnek számító Sebastian Vettel kolonccá vált. A négyszeres világbajnok mellé leigazolták Leclerc-t, a monacói magabiztos teljesítménye pedig egyre több hibába hajszolta a németet, aki évek óta nem látott hullámzó teljesítményével csak az ötödik lett végül.

Nem kapott második esélyt, a leállás kellős közepén ugyanis bejelentették, hogy bármi is lesz a vége, a szezon után távozik. Vettel szerint meg sem akarták őt tartani.

A pilótakeringőt beindító Ferrari már az utódját is megtalálta, Carlos Sainz a McLarentől érkezik majd – őt majd Daniel Ricciardo váltja. A csapat tehát egyértelműen Leclerc-re szavazott, miközben még az év végéig foglalkoztatja azt a Vettelt, aki a kialakult helyzetben lehet, hogy utolsó dobására készül a Forma-1-ben – mindenféle teher nélkül. A csapatvezető, Mattia Binotto számára is alighanem vízválasztó lesz 2020.

Hiába az új vezetés, előjöttek a régi reflexek

Egy ilyen, szinte megtervezhetetlen szezon lehetőséget kínálna arra is, hogy a szervezők kicsit kísérletezzenek. Az egyik ilyen például az, hogy Ausztriában és Nagy-Britanniában is páros versenyhétvégét rendeznek, két futam is lesz a két helyszínen egymás után.

Bár a lehetőség és az ötlet adva volt, mégsem lépik meg azt, hogy a második verseny fordított rajtrácsos legyen.

Pedig ez adhatott volna egy plusz csavart az amúgy is felforgatott szezonnak, így azonban fennáll annak a veszélye, hogy az osztrák és a brit pályán is két hasonló futamot kapunk majd. A Forma-1 persze nem az a sorozat, ahol szeretnek eltérni a tradícióktól.

Egyelőre nyolc futam biztos, a versenynaptárat szeptember elejéig tervezték meg. A remények szerint 15-18 versenyhétvége lesz, nem kizárt, hogy lesznek még helyszínek, amik dupláznak, mint ahogy új pályák, az olaszországi Mugello és Portugália is bekerülhet az idei naptárba.

