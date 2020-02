A Mercedes látszólag már most a Forma-1-es mezőny előtt jár

A szezon előtti tesztekből messzemenő következtetéseket nem szabad levonni a Forma-1-ben, de mégis jelzésértékű a mezőny pénteki tesztnapja. Miközben a Mercedesnek az a legnagyobb gondja, hogy a vadonatúj kormányát jövőre már nem használhatja, a többiek jócskán le vannak maradva a fejlesztéssel.

Sebastian Vettel Ferrarija például már délelőtt bekrepált, de a meghibásodott motor kicserélése után is csak a 13. köridőt futotta, ami lássuk be, nem túl meggyőző. A probléma ráadásul komoly lehet, mivel a csapatfőnök szerint sem a Mercedesszel, sem a Red Bullal nem tud versenyezni a kocsi.

– idézte az Autosport.com Mattia Binottót.

Azért nem csak a Ferrarinak akadtak gondjai, a tavaly egyetlen pontot összekaparó Williams egyik autója, Nicholas Latifié is megállt a célegyenesben. Később Daniel Ricciardo Renault-ja is lassulni kezdett a pályán, de a gyakorlás végére már visszajött. Legrosszabbul Kevin Magnussen járt, ő a gumifalban végezte a tesztelésen.

🚩RED FLAG 🚩

Problems for K-Mag – the Haas driver goes into the barriers at Turn 7 😵#F1Testing pic.twitter.com/E5E4HAvbKo

— Formula 1 (@F1) February 21, 2020