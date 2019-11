Kvjat és Kubica is a falban kötött ki a Brazil Nagydíj szabadedzésén

A Forma-1-es Brazil Nagydíj pénteki első szabadedzését nagyban meghatározta a zuhogó eső, a merészet húzó Red Bull két pilótája ki is csúszott, sőt Alexander Albon a gumifalban kötött ki.

Ezek után viszont már elállt a csapadék, a pálya mégis kifogott több versenyzőn is. Elsőként Danyiil Kvjatnak gyűlt meg a baja ugyanabban a kanyarban, mint korábban Albonnak, de épp csak nekikoccant a falnak, mégis erősen füstölni kezdett a motor.

Ennél viszont sokkal rosszabbul járt Robert Kubica, a lengyel versenyző lendületből csapódott neki a szalagkorlátnak, csúnyán szét is csapat a kocsiját, az első szárny alaphangon ripityára tört.

Dry track, wet kerbs…

One nasty surprise for Kubica in FP2 😦#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/4CyHWMIhXw

— Formula 1 (@F1) November 15, 2019