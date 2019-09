Elhunyt barátja emlékének ajánlotta győzelmét Charles Leclerc

Bár a kelleténél izgalmasabb volt a Ferrari számára a Belga Nagydíj vége, Charles Leclerc megőrizte első helyét Lewis Hamiltonnal szemben, így a fiatal monacói versenyző karrierje első futamgyőzelmét aratta a Forma-1-ben. Óriási ünneplést ugyanakkor nem csapott, ami nem is csoda, egy nappal a verseny előtt rázta meg az autósport családot Anthoine Hubert halála. Leclerc neki ajánlotta a győzelmét.

