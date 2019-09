Élete első Forma-1-es futamgyőzelmét aratta Charles Leclerc Belgiumban

Charles Leclerc pályafutása első Forma-1-es futamát nyerte Spában vasárnap délután. A Belga Nagydíj rajtja komoly autótöréssel indult, mert Kimi Räikkönen és Max Verstappen összeakadt, de a Renault autói is belekeveredtek a darálóba.

Miután a biztonsági autó elhagyta a pályát, folytatódott a verseny ésa Mercedes nagyot húzott, amikor korán úgy tett, mintha kereket cserélni. A Ferrari ugyanis kihívta Sebastian Vettelt, akinek így hamar elkopott a gumija és Lewis Hamilton meg tudta előzni egy taktikailag jobban ütemezett kiállásnak hála.

A brit címvédő tapadt is az éllovasra, de az utolsó két körben már látszott, hogy nem nagyon tudja majd megelőzni, így be kellett érnie a második hellyel. Vettel egy második kiállással még megpróbálta befogni a két Mercedest, de végül erre nem adódott lehetősége.

– mondta leintés után Leclerc a csapatrádióban a tragikus versenybalesetben meghalt Anthoine Hubert-re utalva.

Majdnem biztonsági autóval zárult a futam egyébként, Antonio Giovinazzi egy körrel a vége előtt csapódott a falba, a versenybírók végül úgy döntöttek, ne ezen múljon, ki nyeri a versenyt. Az Alfa Romeo hibája miatt Lando Norris is kiesett az utolsó körben, a fiatal pilóta az ötödik helyet veszítette el.

Ez a pozíció így Alexander Alboné lett, aki bámulatosan mutatkozott be a Red Bullban: a 17. helyről indulva, több merész és bravúros előzéssel kúszott föl az ötödik helyig.

