Leclerc nyerte a pole-t, a Mercedes saját magát szívatta

Ahogyan a szabadedzések után is sejteni lehetett, a Ferrari két versenyzője szerezte meg a Belga Nagydíj rajtrácsának első két helyét. Charles Leclerc egész nap legyőzhetetlen tempót diktált, még annak ellenére is, hogy Q1-ben két autó is kigyulladt és megzavarta a mezőnyt.

Csapattársa, Sebastian Vettel már többet szenvedett, de szerencséjére valami nagyon nem volt gömbölyű a Mercedes háza táján, az első körökben úgy összetorlódott a forgalom, hogy Lewis Hamilton és Valtteri Bottas majdnem egymásba csúszott.

A koccanás végül elmaradt, a brit pedig egy ideig második helyen állt, de a sűrű autóerdő miatt káromkodó Vettel behúzta az első soros helyet.

Daniel Ricciardo is egészen komoly időt autózott, megszorongatta Max Verstappent is egy darabigv de végül a Red Bull pilótájáé lett az ötödik hely majdnem egy egész másodperccel előzve az ausztrált.

Belga Nagydíj, rajtrács A teljes rajtsorrend:

1. sor:

——

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Sebastian Vettel (német, Ferrari)

2. sor:

——

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

Valtteri Bottas (finn, Mercedes)

3. sor:

——

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault)

4. sor:

——

Nico Hülkenberg (német, Renault)

Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo)

5. sor:

——

Sergio Pérez (mexikói, Racing Point)

Kevin Magnussen (dán, Haas)

6. sor:

——

Romain Grosjean (francia, Haas)

Lando Norris (brit, McLaren)

7. sor:

——

Lance Stroll (kanadai, Racing Point)

Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull)

8. sor:

——-

Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo)

Pierre Gasly (francia, Toro Rosso)

9. sor:

——

Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren)

Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso)

10. sor:

——-

George Russell (brit, Williams)

Robert Kubica (lengyel, Williams)

Kiemelt kép: Charles Coates/Getty Images