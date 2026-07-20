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Kellemetlen pillanatok a vb-döntőn: a FIFA-elnök sem tudta elrángatni Trumpot az ünneplő spanyolok mellől

Donald Trump és az ünneplő spanyolok.
Dan Mullan/Getty Images
Donald Trump és az ünneplő spanyolok.
admin Futó Csaba
2026. 07. 20. 07:42
Donald Trump és az ünneplő spanyolok.
Dan Mullan/Getty Images
Donald Trump és az ünneplő spanyolok.

Donald Trump, valamint a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) első embere, Gianni Infantino közösen adták át a trófeát a világbajnok spanyol válogatott csapatkapitányának, Rodrinak vasárnap. Az amerikai elnök a dobogón még bemutatta az ökölrázós táncát, majd beállt oldalra, az ünneplésre váró spanyol játékosok mellé.

Infantino ekkor odaszaladt, és megpróbálta odébb terelni Trumpot, azonban nem járt sikerrel, így mikor Rodri a magasba emelte a trófeát, csapattársai pedig ugrálni kezdtek, az amerikai elnök még mindig ott ácsorgott mellettük, furcsa pillanatokat okozva ezzel.

Infantino ekkor is odasúgott valamit Trumpnak, de aztán inkább csak odébb lépett és tapsolni kezdett. Az amerikai elnök még megrázta az öklét, mielőtt levonult volna a dobogóról.

Trump hands the World Cup trophy to Spain, then refuses to get off stage, despite Gianni Infantino trying to direct him off it
byu/Capable_Salt_SD inFauxmoi

Donald Trump és Gianni Infantino egy golyóálló üvegfal mögül nézte végig a döntőt, amelyen Spanyolország hosszabbítást követően verte 1-0-ra a négy éve győztes Argentínát.

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Igaz, az amerikai elnököt nem rázta meg az eset, mert a végén ott maradt az ünneplő spanyol csapat mellett az emelvényen.
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