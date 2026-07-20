Kellemetlen pillanatok a vb-döntőn: a FIFA-elnök sem tudta elrángatni Trumpot az ünneplő spanyolok mellől

Donald Trump, valamint a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) első embere, Gianni Infantino közösen adták át a trófeát a világbajnok spanyol válogatott csapatkapitányának, Rodrinak vasárnap. Az amerikai elnök a dobogón még bemutatta az ökölrázós táncát, majd beállt oldalra, az ünneplésre váró spanyol játékosok mellé.

Infantino ekkor odaszaladt, és megpróbálta odébb terelni Trumpot, azonban nem járt sikerrel, így mikor Rodri a magasba emelte a trófeát, csapattársai pedig ugrálni kezdtek, az amerikai elnök még mindig ott ácsorgott mellettük, furcsa pillanatokat okozva ezzel.

Infantino ekkor is odasúgott valamit Trumpnak, de aztán inkább csak odébb lépett és tapsolni kezdett. Az amerikai elnök még megrázta az öklét, mielőtt levonult volna a dobogóról.

Donald Trump és Gianni Infantino egy golyóálló üvegfal mögül nézte végig a döntőt, amelyen Spanyolország hosszabbítást követően verte 1-0-ra a négy éve győztes Argentínát.