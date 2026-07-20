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Zavargások voltak Argentínában az elveszített vb-döntő után

Szurkolók Buenos Airesben.
Luciano Gonzalez/Anadolu via Getty Images
24.hu
2026. 07. 20. 09:17
Szurkolók Buenos Airesben.
Luciano Gonzalez/Anadolu via Getty Images

Legalább egy tucat szurkolót őrizetbe vettek vasárnap Buenos Airesben a labdarúgó-világbajnokság Spanyolország-Argentína döntője után.

Az összetűzés a rendőrség és a drukkerek között akkor kezdődött, amikor a biztonsági erők elkezdték kiszorítani a csalódott tömeget az obeliszk környékéről.

A szurkolók a főváros ikonikus terén ünnepelték a válogatott 2022-es világbajnoki címét, ezúttal azonban Lionel Messiék hosszabbítás után 1-0-s vereséget szenvedtek a spanyoloktól a New York-i fináléban.

A rendőrök fellépésére a tömeg tiltakozásul üvegekkel és egyéb tárgyakkal dobálta meg őket, válaszul a biztonsági erők vízágyút vetettek be.

Az őrizetbe vételek mellett sérülésekről nem érkezett jelentés.

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