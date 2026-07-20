Zavargások voltak Argentínában az elveszített vb-döntő után

Legalább egy tucat szurkolót őrizetbe vettek vasárnap Buenos Airesben a labdarúgó-világbajnokság Spanyolország-Argentína döntője után.

Az összetűzés a rendőrség és a drukkerek között akkor kezdődött, amikor a biztonsági erők elkezdték kiszorítani a csalódott tömeget az obeliszk környékéről.

Tras la derrota de Argentina ante España, la policía intervino para dispersar disturbios en las inmediaciones del Obelisco, en Buenos Aires. Reportes preliminares indican enfrentamientos y al menos cuatro personas detenidas la noche de este 19 de julio. 📹 AFP pic.twitter.com/nRnRByqA0K — REFORMA (@Reforma) July 20, 2026

🚨 #ALERTA | La policía dispersa a las personas en medio de disturbios en el Obelisco de Buenos Aires, Argentina. Hay 12 detenidos. pic.twitter.com/3eCjSziLae — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 20, 2026

A szurkolók a főváros ikonikus terén ünnepelték a válogatott 2022-es világbajnoki címét, ezúttal azonban Lionel Messiék hosszabbítás után 1-0-s vereséget szenvedtek a spanyoloktól a New York-i fináléban.

A rendőrök fellépésére a tömeg tiltakozásul üvegekkel és egyéb tárgyakkal dobálta meg őket, válaszul a biztonsági erők vízágyút vetettek be.

Az őrizetbe vételek mellett sérülésekről nem érkezett jelentés.