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Gyászol az angol futball, meghalt a kétszeres aranylabdás Kevin Keegan

(FILES) Newcastle's English Manager Kevin Keegan gestures during their Premier League match against West Ham at Upton Park, East London on April 26, 2008. Former Liverpool and England star Kevin Keegan has died aged 75 after battling cancer, his family announced on July 20, 2026. "It is with immense sadness that we announce that Kevin Keegan has passed away at the age of 75," a statement from Keegan's family said.
GLYN KIRK / AFP
Kevin Keegan (1951-2026)
24.hu
2026. 07. 20. 16:59
(FILES) Newcastle's English Manager Kevin Keegan gestures during their Premier League match against West Ham at Upton Park, East London on April 26, 2008. Former Liverpool and England star Kevin Keegan has died aged 75 after battling cancer, his family announced on July 20, 2026. "It is with immense sadness that we announce that Kevin Keegan has passed away at the age of 75," a statement from Keegan's family said.
GLYN KIRK / AFP
Kevin Keegan (1951-2026)
Hetvenöt éves korában meghalt Kevin Keegan, a Liverpool korábbi kétszeres aranylabdás futballistája, adta hírül hétfőn a családra hivatkozva a Sky Sports.

Az angol válogatott volt szövetségi kapitánya június elején közölte, hogy negyedik stádiumú rákban szenved. A család közleménye szerint felesége és lányai vele voltak, amikor távozott az élők sorából.

A 63-szoros válogatott Keegan a Liverpoollal három bajnoki címet, két-két angol Szuperkupát és UEFA-kupát, valamint egy-egy FA Kupát és BEK-et nyert. Légiósként a Hamburggal német bajnok és kupagyőztes volt, az Aranylabdát 1978-ban és 1979-ben érdemelte ki.

Miután visszavonult a profi futballtól, edzőként dolgozott a Newcastle Unitednél, a Fulhamnél, a Manchester Citynél, 1999-ben és 2000-ben pedig angol szövetségi kapitány volt.

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