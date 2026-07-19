A vb gólcápája, akit 29 évesen fedezett fel a világ

A világbajnokság kezdetén szinte mémmé vált Mikel Oyarzabal azzal, hogy nem ért labdához harminc percen keresztül a Zöld-foki Köztársaság ellen. A folytatásban viszont már megállíthatatlan volt: öt találatnál jár, megkérdőjelezhetetlen a helye a kezdőcsapatban, ráadásul hihetetlen arányban értékesíti a helyzeteit – 83 százalékban gól lesz abból, ha ziccerbe kerül.

Azok számára, akik nem követik a spanyol bajnokságot, jóformán a semmiből került elő Oyarzabal, sőt még saját hazájában is téma, hogy nem kapja meg a neki járó elismerést.

A legjobb csatárok közé tartozik jelenleg, de csak a spanyolok tudnak róla. A probléma, hogy a Real Sociedadban játszik, ritkán szerepel a Bajnokok Ligájában, így nem látják őt játszani. Remek kombinációkra képes az ellenfél védelmi vonalaiban mozogva is, egy igazi cápa

– méltatta őt David Villa, 98-szoros válogatott csatár a Football Daily podcastban a csoportkört követően.

A számok pedig alátámasztják a véleményét, ugyanis Oyarzabal nemcsak a vébén villogott, hanem már az azt megelőző idényben is. A válogatottban 60 meccsen 30 találatnál járó támadó a 2025-26-os idényben 18 gólig jutott a klubjában, ezzel beállítva az egy szezonnal korábbi csúcsát. Egy ilyen csillagról hihetnénk, mindig is csak a foci érdekelte, pedig majdnem másik sportágat választott.