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A vb gólcápája, akit 29 évesen fedezett fel a világ

Mikel Oyarzabal Franciaország ellen.
Omar Vega/Getty Images
Mikel Oyarzabal Franciaország ellen.
admin Aranyossy Áron
2026. 07. 19. 16:01
Mikel Oyarzabal Franciaország ellen.
Omar Vega/Getty Images
Mikel Oyarzabal Franciaország ellen.
A világ számára sokszor rejtve maradnak olyan klasszisok, amilyen Mikel Oyarzabal. A Real Sociedad csapatkapitánya kizárólag egy klubban szerepelt a pályafutása alatt, kerüli a csillogást, de elképesztő intelligenciával és gyorsasággal dönti el, mit fog csinálni. A felhajtás és a sztárok világa helyett viszont a családot és a boldogságot választotta.

A világbajnokság kezdetén szinte mémmé vált Mikel Oyarzabal azzal, hogy nem ért labdához harminc percen keresztül a Zöld-foki Köztársaság ellen. A folytatásban viszont már megállíthatatlan volt: öt találatnál jár, megkérdőjelezhetetlen a helye a kezdőcsapatban, ráadásul hihetetlen arányban értékesíti a helyzeteit – 83 százalékban gól lesz abból, ha ziccerbe kerül.

Oyarzabal statisztikái a világbajnokságon.

Azok számára, akik nem követik a spanyol bajnokságot, jóformán a semmiből került elő Oyarzabal, sőt még saját hazájában is téma, hogy nem kapja meg a neki járó elismerést.

A legjobb csatárok közé tartozik jelenleg, de csak a spanyolok tudnak róla. A probléma, hogy a Real Sociedadban játszik, ritkán szerepel a Bajnokok Ligájában, így nem látják őt játszani. Remek kombinációkra képes az ellenfél védelmi vonalaiban mozogva is, egy igazi cápa

– méltatta őt David Villa, 98-szoros válogatott csatár a Football Daily podcastban a csoportkört követően.

A számok pedig alátámasztják a véleményét, ugyanis Oyarzabal nemcsak a vébén villogott, hanem már az azt megelőző idényben is. A válogatottban 60 meccsen 30 találatnál járó támadó a 2025-26-os idényben 18 gólig jutott a klubjában, ezzel beállítva az egy szezonnal korábbi csúcsát. Egy ilyen csillagról hihetnénk, mindig is csak a foci érdekelte, pedig majdnem másik sportágat választott.

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