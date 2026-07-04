Jhon Arias 14. percben szerzett találata döntött, ezzel nyert 1-0-ra Kolumbia Ghána ellen, és jutott be a világbajnokság nyolcaddöntőjébe.
A következő élő közvetítés része Ghána kaput sem talált, Kolumbia nyolcaddöntős a vébén
Egy gól döntött, Kolumbia a legjobb 16 között a vébén
Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Jhon Arias szerzett vezetést Kolumbiának
Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Jhon Arias szerzett vezetést Kolumbiának
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!