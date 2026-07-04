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A következő élő közvetítés része Ghána kaput sem talált, Kolumbia nyolcaddöntős a vébén

Egy gól döntött, Kolumbia a legjobb 16 között a vébén

KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 03: Jhon Arias #11 of Colombia scores his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Colombia and Ghana at Kansas City Stadium on July 03, 2026 in Kansas City, Missouri. Carl Recine/Getty Images/AFP
Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Jhon Arias szerzett vezetést Kolumbiának
admin Pincési László
2026. 07. 04. 05:31
KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 03: Jhon Arias #11 of Colombia scores his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Colombia and Ghana at Kansas City Stadium on July 03, 2026 in Kansas City, Missouri. Carl Recine/Getty Images/AFP
Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Jhon Arias szerzett vezetést Kolumbiának

Jhon Arias 14. percben szerzett találata döntött, ezzel nyert 1-0-ra Kolumbia Ghána ellen, és jutott be a világbajnokság nyolcaddöntőjébe.

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