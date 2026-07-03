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50 millió euróért vett német válogatott védőt a Bayern

nathaniel brown bayern münchen átigazolás
Odd ANDERSEN / AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 03. 15:24
nathaniel brown bayern münchen átigazolás
Odd ANDERSEN / AFP
A Bayern München leigazolta a német válogatott balhátvédet, Nathaniel Brownt.

A Transfermarkt alapján a német bajnok 50 millió eurót fizetett a 23 éves, nyolcszoros válogatott Brownért, aki a Curacao elleni, 7–1-re megnyert meccsen szerezte meg első gólját a felnőttválogatottban.

Brown a Regensburgtól került a Nürnberghez, innen vitte el a Frankfurt 2024-ben, 5,5 millió euróért. Legutóbbi klubjában összesen 75 tétmeccsen szerepelt, és 7 gól, valamint 13 gólpassz került a neve mellé. A balhátvéd 2031-ig szóló szerződést írt alá a Bayernnel.

Bár a vébén még Julian Nagelsmann irányította a német csapatot, immár hivatalos, hogy az eddigi kapitány távozik, és a német szövetség Jürgen Kloppot szeretné utódjául. Erről itt írtunk.

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