50 millió euróért vett német válogatott védőt a Bayern

A Transfermarkt alapján a német bajnok 50 millió eurót fizetett a 23 éves, nyolcszoros válogatott Brownért, aki a Curacao elleni, 7–1-re megnyert meccsen szerezte meg első gólját a felnőttválogatottban.

Brown a Regensburgtól került a Nürnberghez, innen vitte el a Frankfurt 2024-ben, 5,5 millió euróért. Legutóbbi klubjában összesen 75 tétmeccsen szerepelt, és 7 gól, valamint 13 gólpassz került a neve mellé. A balhátvéd 2031-ig szóló szerződést írt alá a Bayernnel.

♦️ ♦️ ✍️ Das ist unser Neuzugang Nene Brown: https://t.co/J0kgUWYy1x pic.twitter.com/JkUt69fTOY — FC Bayern München (@FCBayern) July 3, 2026

Bár a vébén még Julian Nagelsmann irányította a német csapatot, immár hivatalos, hogy az eddigi kapitány távozik, és a német szövetség Jürgen Kloppot szeretné utódjául. Erről itt írtunk.