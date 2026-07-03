A 94. percben jött a dráma: a portugálok hazaküldték Modricékat a vb-ről

Véget ért a második félidő 19 perces hosszabbítása. A portugál labdarúgó-válogatott mozgalmas mérkőzésen, hátrányból fordítva győzte le 2-1-re Horvátországot, így bejutott a legjobb 16 közé a világbajnokságon, a következő körben Spanyolország lesz az ellenfél. A három gól mellett volt négy les miatt érvénytelenített találat és két kapufa. Cristiano Ronaldo karrierje során először talált be egyenes kieséses vb-meccsen.