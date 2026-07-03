Véget ért a második félidő 19 perces hosszabbítása. A portugál labdarúgó-válogatott mozgalmas mérkőzésen, hátrányból fordítva győzte le 2-1-re Horvátországot, így bejutott a legjobb 16 közé a világbajnokságon, a következő körben Spanyolország lesz az ellenfél. A három gól mellett volt négy les miatt érvénytelenített találat és két kapufa. Cristiano Ronaldo karrierje során először talált be egyenes kieséses vb-meccsen.
A következő élő közvetítés része A vb eddigi legdrámaibb meccse: Portugália 94. perces góllal küldte haza Modricékat, Ronaldo is betalált
A 94. percben jött a dráma: a portugálok hazaküldték Modricékat a vb-ről
Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images
Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images
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