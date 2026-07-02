Belgium lemásolta a 2018-as hihetetlen fordítását

Belgium a 85. percben még kétgólos hátrányban volt Szenegál ellen, ám mégis bejutott a nyolcaddöntőbe a labdarúgó-világbajnokságon.

Az első félidő egyértelműen az afrikai csapaté volt, amely Diarra révén került előnybe, a Sunderland játékosa a kapufáról kipattanó labdát vágta be.

Szenegál a második félidőt ott folytatta, ahol az elsőt abbahagyta: Sarr pazar gólt szerzett, ami már a negyedik találata volt a tornán.

Semmi sem utalt arra, hogy a belgák vissza tudnak jönni a meccsbe, ám mégis jött a fordulat: a 86. percben Lukaku szépített, majd a 89. percben Tielemans fejelte be Trossard beadását, miután Diaw kapus nagyon rosszul mozdult ki.

A hosszabbítás már a tizenegyespárbaj felé sodródott, amikor Camara szabálytalansága után a belgák büntetőhöz jutottak, amit némi csetepaté után Tielemans emelt a bal felsőbe, így Belgium lesz ott a legjobb 16 között, ahol az Egyesült Államok – Bosznia-Hercegovina meccs győztesével találkozik.

A belgák 2018-ban Japán ellen jutottak tovább szinte ugyanígy, akkor 0-2-ról még a rendes játékidőben sikerült fordítani a nyolcaddöntőben.