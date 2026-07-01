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A következő élő közvetítés része Kane-varázslat a legvégén: Anglia nagyot fordítva jutott nyolcaddöntőbe a vébén

Vitatott helyzet az angolok vb-meccsén: „Nálam ez tizenegyes”

admin Futó Csaba
2026. 07. 01. 18:46

Kane lépett ki, a kapus kimozdult, a csatár elesett. A jordániai játékvezető mutatta, hogy tovább, visszanézték a szituációt, Mpasi pedig egyértelműen a játékos lábát érte el, de a videobíró szerint sem hibás döntés, hogy nem tizenegyes jön.

Kétségtelenül történt kontakt. Számomra ez tizenegyes. Lehet, hogy Kane kihasználta a helyzetet, de a kapus kijött, és ott voltak a kezei, márpedig ha valaki így kirohan, kinyújtott karokkal, akkor jogod van beleszaladni és a földre esni

– mondta az egykori kiváló csatér, Alan Shearer a BBC közvetítésében.

Ennél a Harry Kane-esésnél reklamált tizenegyest Anglia.
Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images
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