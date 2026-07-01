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Kane-varázslat a legvégén: Anglia nagyot fordítva jutott nyolcaddöntőbe a vébén

Harry Kane az Anglia - Kongói DK mérkőzésen a világbajnokságon.
Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 07. 01. 20:00
Harry Kane az Anglia - Kongói DK mérkőzésen a világbajnokságon.
Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Az angol labdarúgó-válogatott hátrányból fordítva győzte le a Kongói DK csapatát a világbajnokságon és bejutott a legjobb 16 közé. A meccs hőse a hajrában két gólt szerző Harry Kane volt, Anglia pdig azt is elbírta, hogy egy jogosnak tűnő tizenegyestől megfosztották.

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Harry Kane az Anglia - Kongói DK mérkőzésen a világbajnokságon.
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