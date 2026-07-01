Kane-varázslat a legvégén: Anglia nagyot fordítva jutott nyolcaddöntőbe a vébén

Az angol labdarúgó-válogatott hátrányból fordítva győzte le a Kongói DK csapatát a világbajnokságon és bejutott a legjobb 16 közé. A meccs hőse a hajrában két gólt szerző Harry Kane volt, Anglia pdig azt is elbírta, hogy egy jogosnak tűnő tizenegyestől megfosztották.