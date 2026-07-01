Az angol labdarúgó-válogatott hátrányból fordítva győzte le a Kongói DK csapatát a világbajnokságon és bejutott a legjobb 16 közé. A meccs hőse a hajrában két gólt szerző Harry Kane volt, Anglia pdig azt is elbírta, hogy egy jogosnak tűnő tizenegyestől megfosztották.
Foci foci vb 2026
Kane-varázslat a legvégén: Anglia nagyot fordítva jutott nyolcaddöntőbe a vébén
Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
Friss
NépszerűÖsszes
- 19:36 Intenzív villámlással, jégesővel törtek be a hőségzáró viharok
- 19:24 Nigerben őrizetbe vettek 16 embert, köztük magas rangú rendőrségi személyeket egy új törvény nevében, ami lehetővé teszi a melegek bebörtönzését
- 19:24 Szenvedés és izzadás a nyár egyik legmelegebb napján
- 19:06 Hegedűs Zsolt feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozási tilalmát, és megnyitja a kórházakat a sajtó előtt
- 18:37 Fidesz: Szijjártó Péter mindenki által tudottan Európa legjobb külügyminisztere volt
- 18:22 Csütörtökön drágul az üzemanyag
- 18:18 „A Semcorp tevékenysége nem kívánatos Debrecenben” – ajtót mutatott a szabálytalanságokat halmozó kínai gyárnak a fideszes polgármester
- 17:54 „Ezek a cégek akkorára nőttek, mint egy-egy ország” – van-e még fék az MI-vonaton?
- 17:40 Ezért húzza be a kutya a nyakát, ha a fejét simogatod
- 17:36 Kane-varázslat a legvégén: Anglia nagyot fordítva jutott nyolcaddöntőbe a vébén
- 17:23 Beugrott a Balatonba, meghalt egy 42 éves férfi
- 16:58 170 kilométert barangolt az országban egy hőgutás férfi
- 16:47 Itt lehet megnézni az első részletet a Hogyan tudnék élni nélküled? második részéből
- 16:37 A külügyi államtitkár közzétette, mennyibe kerültek tavaly Szijjártó Péter luxus magánrepülései
- 16:26 13 percbe telik végig görgetni azoknak a listáját, akiket kitiltottak Magyarország Kormánya Facebook-oldaláról
- 07:27 Havasi: Orbán nem az ukrán aranykonvoj, hanem a közel-keleti helyzet fokozódása miatt járt a TEK-központban március 5-én
- 15:51 Közleményt adott ki annak a kisfiúnak a családja, akit krokodilok közé dobtak egy angliai állatkertben
- 11:25 Gyurcsány Ferenc: Méltatlanok
- 14:22 Ma lenne 65 éves Diana, a szívek királynője
- 16:58 170 kilométert barangolt az országban egy hőgutás férfi
- 05:30 Kvíz: Ismerd fel ezt a 10 Tom Cruise-filmet egy-egy kép alapján!
- 15:03 Amíg a lakosságot alig bírja kiszolgálni vízzel a lerohadó infrastruktúra, Szijjártó Péterék alsó hangon 200 milliárdot adtak az akkugyáraknak a saját vízvezetékeik építésére
- 16:37 A külügyi államtitkár közzétette, mennyibe kerültek tavaly Szijjártó Péter luxus magánrepülései
- 12:25 Medián: tovább nyílt az olló a Tisza és a Fidesz között, 73 százalékon áll a kormánypárt
- 16:26 13 percbe telik végig görgetni azoknak a listáját, akiket kitiltottak Magyarország Kormánya Facebook-oldaláról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!