Kylian Mbappé ezért változtatta meg a jól bevált gólörömét

Egy harmatgyenge első félidőt követően 3–1-es győzelmet aratott a francia labdarúgó-válogatott Szenegál ellen a világbajnokságon. A meccs hőse a kétgólos Kylian Mbappé volt, aki az első találatát a 66. percben szerezte, majd váratlan tettre ragadtatta magát.

Kylian Mbappe’s flute celebration explained as France hero honours promise after scoring vs Senegal 👀 https://t.co/avaHNV2saL — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) June 16, 2026

A Real Madrid támadója ugyanis nem úgy ünnepelte az 1–0-t, ahogy általában szokta – keresztbe tett karral, a hónalja alatt szorított kézzel –, hanem fuvolázást imitált.

KYLIAN Mbappe showing off his flute-playing skills with James Cordon😆 pic.twitter.com/Hb8l3Zo3v0 https://t.co/WAnkt5W1hD — utdzaire🇨🇩 (@utdZaiire) June 13, 2026

Az ok kézenfekvő volt, Mbappé ugyanis csak egy ígéretét váltotta valóra.

A francia szupersztár nemrég James Corden brit humorista és televíziós műsorvezető vendége volt, akkor mesélt a zenei próbálkozásáról.

Gyerekoromban fuvoláztam. A szüleim azt akarták, hogy sok mindent próbáljak ki és szélesítsem a látókörömet. De biztosan nem voltam a generációm legnagyobb zenésze, mindössze egy-két évig csináltam

– mesélte.

Corden ekkor elővett egy fuvolát, ám a támadó képtelen volt megszólaltatni. Így aztán abban állapodtak meg, hogy a következő góljánál erre utaló ünneplést mutat be.

És voilá: ez történt Szenegál ellen.

Ugyanakkor egyszeri bemutatónak bizonyult, hiszen a második góljánál már eltette a fuvoláját.