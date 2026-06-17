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Foci foci vb 2026

Kylian Mbappé ezért változtatta meg a jól bevált gólörömét

France's forward #10 Kylian Mbappe celebrates after scoring his team's first goal during the 2026 World Cup Group I football match between France and Senegal at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 16, 2026.
CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Kylian Mbappé furcsa gólöröme
24.hu
2026. 06. 17. 08:47
France's forward #10 Kylian Mbappe celebrates after scoring his team's first goal during the 2026 World Cup Group I football match between France and Senegal at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 16, 2026.
CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Kylian Mbappé furcsa gólöröme
Kylian Mbappé nem a hagyományos módon ünnepelte a Szenegál elleni első világbajnoki gólját: a Real Madrid francia válogatott támadója ugyanis egy képzeletbeli fuvolát „szólaltatott meg”. Mi lehetett ennek az oka?

Egy harmatgyenge első félidőt követően 3–1-es győzelmet aratott a francia labdarúgó-válogatott Szenegál ellen a világbajnokságon. A meccs hőse a kétgólos Kylian Mbappé volt, aki az első találatát a 66. percben szerezte, majd váratlan tettre ragadtatta magát.

A Real Madrid támadója ugyanis nem úgy ünnepelte az 1–0-t, ahogy általában szokta – keresztbe tett karral, a hónalja alatt szorított kézzel –, hanem fuvolázást imitált.

Az ok kézenfekvő volt, Mbappé ugyanis csak egy ígéretét váltotta valóra.

A francia szupersztár nemrég James Corden brit humorista és televíziós műsorvezető vendége volt, akkor mesélt a zenei próbálkozásáról.

Gyerekoromban fuvoláztam. A szüleim azt akarták, hogy sok mindent próbáljak ki és szélesítsem a látókörömet. De biztosan nem voltam a generációm legnagyobb zenésze, mindössze egy-két évig csináltam

– mesélte.

Corden ekkor elővett egy fuvolát, ám a támadó képtelen volt megszólaltatni. Így aztán abban állapodtak meg, hogy a következő góljánál erre utaló ünneplést mutat be.

És voilá: ez történt Szenegál ellen.

Ugyanakkor egyszeri bemutatónak bizonyult, hiszen a második góljánál már eltette a fuvoláját.

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