Korábban a nagy tornák előtt Anglia kapcsán mindig előjött a kérdés: vajon a klubszezonban kifacsart világsztárok hogy fogják bírni az Eb vagy vb okozta extra terhelést? A 2016-ban megjelent Fociológia című könyv oldalakon keresztül foglalkozott a témával.

Az angol játékosok teljesítménye minden héten a maximumra van pörgetve. Nincs egyetlen más liga sem Európában, amely ekkora fizikai igénybevételnek tenné ki a játékosait. És itt nemcsak a hőfok a lényeg, hanem a darabszám is: a PL-játékosok játsszák a legtöbb meccset egy évben. Daniele Tognaccini, az AC Milan vezető erőnléti edzője, aki már évtizedek óta a szakma csúcsán dolgozik, úgy véli,

felér egy öngyilkossággal, ha valaki hatvan meccset játszik egy évben.

„Sem a terhelés, sem a teljesítmény nem lehet optimális egész évben. A profi futballban igen nagy a sérülés veszélye, nagyjából 10 százalék minden olyan héten, amikor az ember végig edz, majd hétvégén játszik egy meccset. De, ha valakinek csak három napja van regenerálódni, ez az esély felmegy 30 százalékra. Ha pedig valaki zsinórban öt-hat meccset játszik csere nélkül, szinte nincs is esélye a regenerációra, a sérülés esélye elképesztően megnő, az pedig egyenesen törvényszerű, hogy közben becsúszik neki egy-egy gyengébb mérkőzés is.”

Így, amikor az angol játékosok a válogatottban szerepelnek, legtöbbször fáradtan, kifacsarva, sérülésekkel küszködve érkeznek meg az edzőtáborba, és nemhogy nem tudnak kiemelkedőt nyújtani, jó, ha az átlagos szintjüket hozni tudják.