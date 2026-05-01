Ostobaság csúcsra járatva: megúszott büntető után azonnal kiszórta a spori a gúnyolódó középpályást

2026. 05. 01. 15:00
Valószínűleg életre szóló leckét kapott a Fluminense középpályása, Facundo Bernal.

Az uruguayi futballista kezdőként lépett pályára a Bolívar elleni Copa Libertadores-mérkőzésen, ám ő sem tudta megakadályozni, hogy már a hatodik percben hátrányba kerüljön a csapata. Térfélcsere után felmerült a gyanú, hogy tizenegyest kaphat a Bolívar, végül azonban a VAR besegített, így folytatódhatott a játék.

Legalábbis ezt hitték a focisták, nézők. Bernal ugyanis gúnyos tapsikolásba kezdett, Derlis López játékvezető pedig úgy döntött, hogy ezt nem hagyja büntetlenül. Nem engedte folytatódni a játékot, Bernal kapott helyette egy sárga lapot, mivel pedig korábban már volt neki egy, mehetett zuhanyozni. Tizenegyest így nem kapott az ellenfél, helyette emberhátrányba került a Fluminense.

A meccset végül 2–0-ra nyerte a Bolívar, amivel három meccset követően 4 ponttal második helyen áll a csoportjában. A Fluminense csalódást keltő teljesítménnyel egy ponttal szerénykedik a negyedik helyen.

Kapcsolódó
Carlos Vinícius a harmadik tizenegyesének elrúgásakor.
Hiába fújták vissza, háromszor is kihagyta a tizenegyesét egy csatár
Utána még egy lesgólt is lőtt.

Ajánlott videó

A pénz nem elég: mi a baj valójában a magyar futball utánpótlásával?

