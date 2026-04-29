Újabb tehetséges játékosát adhatja el az MTK

Angyal Adrián Valentin.
Angyal Adrián Valentin.
2026. 04. 29. 14:43
Angyal Adrián Valentin.
Angyal Adrián Valentin.
Három klub radarjára is felkerült Angyal Adrián Valentin, az MTK 16 éves középpályása.

A magyar futballista 16 mérkőzésen szerepelt, ezeken 15 gólig jutott, amivel magasan vezeti az U16-os kiemelt bajnokság góllövőlistáját. Ez a remeklés Lorenzo Lepore újságíró szerint a Benfica, a Club Bruges és a Wolfsburg megfigyelői is szemet szúrt, sőt 300 és 500 ezer euró közötti árat is fizetnének érte. Az újságíró szerint nem adja játékosát az MTK egymillió euró alatt.

Kimagaslóan teljesít egyébként az MTK utánpótlása, ugyanis Andrej Vasiljevic 2,5 millió euróért igazolt a Hamburg SV-hez, Vitályos Viktorért pedig kétmillió eurót fizet a Sparta Prague, hogy nyártól soraiban tudja. Érdekesség, hogy Vitályos átigazolásáról is Lepore számolt be először.

Kapcsolódó
Vitályos Viktor a Sparta Prahába igazol.
Régiós topcsapathoz szerződik a 18 éves magyar védő
Komplexitás három dimenzióban – Rayan Cherki játéka sokkal fontosabb, mint Guardiola hinné

Megszólalt Lánczi Tamás: „A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntethető és felszámolható”
