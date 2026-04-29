Újabb tehetséges játékosát adhatja el az MTK

A magyar futballista 16 mérkőzésen szerepelt, ezeken 15 gólig jutott, amivel magasan vezeti az U16-os kiemelt bajnokság góllövőlistáját. Ez a remeklés Lorenzo Lepore újságíró szerint a Benfica, a Club Bruges és a Wolfsburg megfigyelői is szemet szúrt, sőt 300 és 500 ezer euró közötti árat is fizetnének érte. Az újságíró szerint nem adja játékosát az MTK egymillió euró alatt.

Benfica, Club Bruges and Wolfsburg are all monitoring MTK Budapest midfielder Angyal Adrian Valentin — the top scorer of his championship with 15 goals. Clubs are willing to offer a fee between €300K-€500K, but MTK want at least €1M. Another MTK Budapest’s talent on the… https://t.co/ExmHUeqYNw pic.twitter.com/ijN09OXzZF — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) April 28, 2026

Kimagaslóan teljesít egyébként az MTK utánpótlása, ugyanis Andrej Vasiljevic 2,5 millió euróért igazolt a Hamburg SV-hez, Vitályos Viktorért pedig kétmillió eurót fizet a Sparta Prague, hogy nyártól soraiban tudja. Érdekesség, hogy Vitályos átigazolásáról is Lepore számolt be először.