Higuaínról 866 percnyi gólcsend után került le a rontás

Minden sorozat megszakad egyszer, ezzel a mottóval léphetett pályára a Milan utolsó 2018-as meccsén, hiszen decemberben pocsék volt a mérlege, a Parma elleni 2-1-es győzelem után kiesett az Európa Ligából, és négy bajnokit hozott le szerzett gól nélkül.

A SPAL elleni találkozó is úgy indult, hogy sírás lesz a vége, mert a Milanban nevelkedő Andrea Petagna lövése megpattant Alessio Romagnoli lábán és a jobb sarokban kötött ki, amivel a vendégek vezettek.

A Milan gyorsan egyenlített, a SPAL védői kétszer is nagyot hibáztak, egyikük eladta a labdát, a másik meg sokat pepecselt, és ezt Samu Castillejo használta ki egy remek lövéssel.

A Milan próbálkozott, Gonzalo Higuaínnak volt is lehetősége megtörni október vége óta tartó gólcsendjét, de rendre rossz megoldást választott, fütyülték is rendesen a lelátóról.

Aztán a 64. percben megtört a jég, Davide Calabria beadását Hakan Calhanoglu tette vissza, Higuaín pedig nem lőtte el egyből a labdát, hanem még kivárt egy ütemet, majd a léc alá tüzelt.

Az argentin csatár gólörömében minden benne volt, hatalmas feszültség szakadt ki belőle, ami érthető is, 31 sikertelen próbálkozás volt ismét eredményes a Serie A-ban, és 866 perc gólcsend után talált be.

A lecserélése után a társak alaposan megünnepelték, de még tartja magát a pletyka, hogy Higuaín a Chelsea-hez megy, a Milan pedig az angoloktól megkapja Álvaro Moratát, úgyhogy nem tudni, lesz-e még alkalma gólt szerezni az olasz klub színeiben.

— TheMilanBible (@TheMilanBible) 2018. december 29.