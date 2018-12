Nagyon kiröhögték a Real-játékosok a bepánikolt társukat

Mindenkivel előfordul, hogy elalszik a buszon, ez történt a Real Madrid fiatal védőjével, Sergio Reguilónnal is

A 22 éves Reguilón arra ébredt fel a csapatbusz hátuljában, hogy egyedül van, és bepánikolt, hogy elindul a busz, ő pedig elkeveredik a többiektől.

A többiek persze a buszról leszállva követték az eseményeket, és rendesen kinevették Reguilónt, amikor az szinte rohant, hogy még le tudjon szállni a buszról. A jelenetet a csapatkapitány Sergio Ramos örökítette meg, aki általában élen jár a hasonló tréfákban.

LMAOOO…. Everyone laughing at Reguilon waking up to find the bus empty 😂

Ramos: “Not like this, Regui!” pic.twitter.com/rVVnUyqaJs

— M•A•J (@Ultra_Suristic) 2018. december 22.