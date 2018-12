A második szezonjában megnyerte az MLS-t az Atlanta United

Az Atlanta United labdarúgócsapata 73 ezer néző előtt 2-0-ra legyőzte a Portland Timberst az észak-amerikai bajnokság, az MLS döntőjében. Az atlantaiak góljait Martínez és Escobar szerezték.

A csapatnak ez még csak a második szezonja volt az MLS-ben.

Az Atlanta Unitedet 2014-ben alapították, majd 2017-ben debütált a sorozatban. Már tavaly is bejutottak a rájátszásba, de az első körben büntetőkkel kikaptak a Columbus Crewtól. Most a New York Red Bulls mögött a második legjobb mérleggel zárták az alapszakaszt, majd mindkét New York-i csapatot legyőzték a playoffban, úgy jutottak el a fináléba.

Gerardo Martino, a csapat vezetőedzőjének ez volt az utolsó mérkőzése, ő lesz ugyanis a mexikói szövetségi kapitány.

Eredmény – MLS, döntő Atlanta United – Portland Timbers 2-0 (1-0)

Nyitókép: Kevin C. Cox/Getty Images