Chelsea? Fradi? Csak az Újpestre tud gondolni a Vidi edzője

Az NB I 17. fordulójából kiemelkedik majd a szombat esti Újpest-Vidi meccs, már csak amiatt is, hogy a fehérváriak stadionavatóján is ez a két együttes meccselt egymással nemrég. Akkor a címvédő nyert, el is lépett azóta riválisától, úgyhogy a budapestiek előtt itt a lehetőség a visszavágásra. A székesfehérvári mérkőzés egyébként nem annyira a mérkőzés, inkább az újpestiek szektorában történt balhé, illetve a fehérvári ultrák kivonulása miatt volt emlékezetes.

A Vidire erőltetett menet vár az év végén, most Újpesten játszanak, majd a jövő héten a Chelsea ellen a továbbjutásért küzdenek az Európa Ligában, hogy aztán a téli szünet előtt még összecsapjanak a Ferencvárossal. A vezetőedző, Marko Nikolic szerint szépen sorjában kell haladnia csapatának.

A Chelsea elleni összecsapás egyelőre egyáltalán nincs a fejemben, az Újpest elleni bajnokira készültünk a budafoki találkozó után. Nagyon kemény mérkőzés várható, az Újpest egy nagyon jó csapat, egyáltalán nem könnyű ellenük meccselni. Bízom benne, hogy a kupameccsen néhány játékost tudtunk pihentetni és jó eredményt érünk majd el a Megyeri úton. A jövő heti két mérkőzésre még tényleg nem szeretnék semmit mondani, száz százalékosan csak a ma esti bajnokira koncentrálunk

– mondta Nikolic a molvidi.hu-nak.

A Ferencváros a Mezőkövesdet fogadja, és ha nyer Szerhij Rebrov csapata, akkor biztosan az NB I élén telel.

csapata, akkor biztosan az NB I élén telel. A három meccse nyeretlen Honvéd a 7. Debrecen vendégeként zárhatja lesz rossz sorozatát.

A negyedik, utóbbi két meccsén vesztes MTK a sereghajtó Haladás ellen javíthat.

A kiesés elöl menekülő Diósgyőr és Kisvárda Miskolcon csap össze egymással.

És két közvetlen rivális, a Felcsút és a Paks is megmérkőzik.

A 17. forduló programja (szombat) Debreceni VSC-Budapest Honvéd 17.00

Ferencváros-Mezőkövesd Zsóry FC 17.00

Puskás Akadémia FC-Paksi FC 17.00

Diósgyőri VTK-Kisvárda Master Good 17.00

MTK Budapest-Szombathelyi Haladás 17.00

Újpest FC-MOL Vidi FC 19.30 A tabella:

1. Ferencváros 16 11 3 2 32-11 36 pont

2. MOL Vidi FC 16 9 4 3 28-13 31

3. Budapest Honvéd 16 8 4 4 19-11 28

4. MTK Budapest 16 7 3 6 23-24 24

5. Mezőkövesd Zsóry FC 16 6 6 4 23-18 24

6. Újpest FC 16 6 6 4 17-12 24

7. Debreceni VSC 16 6 6 4 21-19 24

8. Paksi FC 16 5 6 5 20-22 21

9. Puskás Akadémia 16 5 2 9 18-23 17

10. Diósgyőri VTK 16 3 4 9 15-27 13

11. Kisvárda Master Good 16 3 3 10 14-34 12

12. Szombathelyi Haladás 16 2 3 11 13-29 9

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor