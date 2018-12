Nevethetünk Kariuson, de most a bravúrjaival került a hírekbe

Loris Karius sokakkal megismertette a nevét, amikor két potyagólt is kapott a Real Madrid és a Liverpool Bajnokok Ligája-döntőjén, negatív főszerepet játszva csapata 3-1-es vereségében. Az angol klub a nyáron le is passzolta a német kapust, aki a Besiktashoz került két évre kölcsönbe.

És a Besiktasban is potyázott már, viszont most pénteken két bravúrjával került be a hírekbe. Előbb egy szólót tolt a kapu mellé annak ellenére, hogy az egyik cselnél már a földre került, majd a meccs hajrájában lábbal hárított egy veszélyes lövést. Védéseinek is köszönhetően a Besiktas egy pontot elvitt az Alanyasportól, ugyanis a mérkőzés 0-0-val ért véget.

Karius első nagy védése:

És a második bravúrja:

A szurkolók pedig imádják, ilyeneket tweeteltek a meccs után:

Nyitókép: Mustafa Ciftci / ANADOLU AGENCY