Cristiano Ronaldo a Bajnokok Ligája királya

Ha nem is lehengerlő játékkal, de a Juventus legyőzte a Valenciát a Bajnokok Ligája H csoportjában, ezzel már be is biztosította helyét a legjobb 16 között. Cristiano Ronaldo ezúttal gólpasszal vette ki a részét a sikerből, amely után meg kell állapítanunk, tényleg ő a sorozat királya.

Ez volt ugyanis Ronaldo 100. győztes meccse a sorozatban.

156 mérkőzés alatt jutott el eddig, korábban senki másnak nem sikerült elérnie a százas álomhatárt. Ronaldo ezeken a mérkőzéseken 121 gólt szerzett (ez rekord) és volt 42 gólpassza. Ötször is megnyerte már a BL-t, egyszer a Manchester Uniteddel, négyszer a Real Madriddal.

A Juve győztes gólja:

A 33 éves portugál a Young Boys ellen alighanem folytathatja BL-menetelését, ugyanis még lesz tétje annak a meccsnek, a United akár meg is előzhetné a Juventust a csoportgyőzelemért folytatott harcban. Az olaszok akkor mennének biztosra, ha nyernének.

Eredmények – Bajnokok Ligája, 5. forduló E csoport: Bayern München (német)-Benfica (portugál) 5-1 (3-0)

gól: Robben (13., 31.), Lewandowski (36., 51.), Ribery (76.), illetve Fernandes (46.) AEK Athén (görög)-Ajax Amsterdam (holland) 0-2 (0-0)

gól: Tadic (68., 72., előbbit 11-esből)

piros lap: Livaja (67., AEK) A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Bayern München 13 pont, 2. (és továbbjutott) Ajax Amsterdam 11, 3. (és Európa-ligás) Benfica 4, 4. AEK Athén 0 F csoport: Olympique Lyon (francia)-Manchester City (angol) 2-2 (0-0)

gól: Cornet (55., 81.), illetve Laporte (63.), Agüero (83.) Hoffenheim (német)-Sahtar Donyeck (ukrán) 2-3 (2-2)

gól: Kramaric (17.), Zuber (40.), illetve Ismaily (14.) Taison (15., 93.)

piros lap: Szalai (60., Hoffenheim) A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Manchester City 10 pont, 2. Olympique Lyon 7, 3. Sahtar Donyeck 5, 4. Hoffenheim 3 G csoport: AS Roma (olasz)-Real Madrid (spanyol) 0-2 (0-0)

gól: Bale (47.), Lucas (59.) CSZKA Moszkva (orosz)-Plzen (cseh) 1-2 (1-0)

gól: Vlasic (10., 11-esből), illetve Prochazka (56.), Hejda (81.) A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Real Madrid 12 pont, 2. (és továbbjutott) AS Roma 9, 3. Plzen 4, 4. CSZKA Moszkva 4 H csoport: Juventus (olasz)-FC Valencia (spanyol) 1-0 (0-0)

gól: Mandzukic (59.) Manchester United (angol)-Young Boys (svájci) 1-0 (0-0)

gól: Fellaini (91.) A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Juventus 12 pont, 2. (és továbbjutott) Manchester United 10, 3. (és Európa-ligás) FC Valencia 5, 4. Young Boys 1

