Ancelotti: Balfékek vagyunk, ha nem jutunk tovább

Sokan előre temették a Napoli együttesét a Bajnokok Ligájában, miután a C csoportban “megkapta” a tavalyi döntő Liverpool mellett a Paris Saint-Germaint is. Ehhez képest a csapat veretlen, három döntetlenje mellett az angol élcsapatot el is kapta Carlo Ancelotti együttese és amennyiben szerdán legyőzi a Crvena zvezdát, biztos továbbjutó.

Nem csoda, hogy az olaszok edzője két meccsel a vége előtt igen szigorú kijelentést tett.

Remekül állunk a csoportban, ami előzetesen lehetetlennek tűnt. Szerdán feltehetjük a pontot az i-re, de még az utolsó fordulóban is esélyünk lesz rá, ha nem sikerülne elsőre. Ha ebből a helyzetből nem jutunk tovább, igazi balfékek vagyunk

– mondta Ancelotti.

Nehéz meccsre számít a Napoli trénere, de értelemszerűen eldöntené a továbbjutást minél előbb. Érdekesség, hogy ha a Napoli és a Liverpool is nyer az ötödik fordulóban, akkor a PSG biztosan nem jut tovább a BL-ben.