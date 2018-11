Jürgen Klopp nem tudott figyelni az erotikus hangú tolmács miatt

Ahogy az lenni szokott, egy nappal az aktuális Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt sajtótájékoztatót tartanak a vezetőedzők, Jürgen Klopp is így tett kedden, Párizsban. És már megint sikerült megnevettetnie mindenkit.

Épp kérdeztek valamit a némettől, miközben ő csak vigyorgott. Utána elmondta, nagyon erotikusnak találta a szinkrontolmács hangját.

– mondta Klopp, majd egy kis szünet után, feltörő nevetés közben kérte meg az újságírót, tegye fel ismét a kérdést.

Jurgen Klopp was, ahem, a very big fan of his press conference translator on Tuesday 😂 😂 pic.twitter.com/2qYksXHARn

— Goal (@goal) 2018. november 28.