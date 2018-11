Amit kapura lőnek, az mind gól a Bayern ellen

Győzelmet engedett ki a kezéből a Bayern, amely a 89. percben kapott gólt a Freiburg ellen, és ezzel 1-1-re végzett a Bundesliga 10. fordulójában játszott meccsen.

A döntetlen azt jelenti, hogy a Wolfsburgot legyőző Dortmund előnye négy pont, így 2012 tavasza óta először fordul elő, hogy a két csapat ragadóját jobb pozícióból várhatja a Borussia.

A Bayernnek nagyjából egy hete van, hogy rendezze a sorait, és a csapat szempontjából aggasztónak tűnik a statisztika, hogy a bajnokságban az ellenfelek legutolsó nyolc, kaput eltaláló lövéséből egyaránt gól született.

8 – Manuer #Neuer has conceded 8 goals from the last 8 shots on target he has faced in the #Bundesliga. Cursed. #FCBSCF pic.twitter.com/1w65sGkjGT

— OptaFranz (@OptaFranz) 2018. november 3.