A Real Madridnak vannak a leghűségesebb játékosai

Érdekes tanulmányt közölt az International Soccer Observatory, amely azt vizsgálta, hogy az egyes kluboknál hány évet húznak le a játékosok. A lista élén a Bajnokok Ligája legutóbbi három kiírásának győztese, a Real Madrid található, amelynél átlagban 5,84 évet töltenek a futballisták. A Realnál Sergio Ramos és Karim Benzema is fölfelé húzta az átlagot,

a csapatkapitány 2005, a francia támadó 2009 óta számít a klub játékosának, és a nyáron távozó Cristiano Ronaldo is kilenc idényt töltött Madridban.

A második helyen a Barcelona található 5,36 évvel, a harmadik helyre pedig a Bayern München került 5,26-tal, mindkét csapatból kapásból tudunk sorolni olyan arcokat, akik hosszú évek óta húzzák a szekeret, elég csak Lionel Messire és Sergio Busquetsre, vagy Arjen Robbenre és Franck Ribéryre gondolni.

Az angol klubok közül a Tottenham lett a kategória nyertese (3,89 év), míg az olaszok közül a Napoli (3,43).

