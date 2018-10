Sergio Ramos lesz C. Ronaldo utódja a Realnál?

Két vereség és egy döntetlen, ez a Real Madrid mérlege a legutóbbi három tétmérkőzésén, ami nem éppen veretes statisztika. A Zinédine Zidane helyére érkező Julen Lopetegui tíz tétmérkőzésből csak ötöt nyert meg, de egyelőre még él a türelem vele szemben.

Még a csak pár hónapot kapó Rafa Benítez is simán veri a volt spanyol szövetségi kapitányt.

Szombaton viszont nem hibázhat a Real, igaz, az aktuális ellenfél, az Alavés meglepően jól szerepel, mert a hatodik helyről várja a fordulót.

A madridiak csapatkapitánya, Sergio Ramos a Twitter-oldalán azt írta, készen áll az Alavés elleni meccsre, és még egy bölcsességet is megosztott, amely nagyjából úgy fordítható, hogy

minél keményebb út áll előtted, annál jobban kell nyomni.

A pénteki edzésen a szabadrúgásokat is gyakorolták a Real-játékosok, és Ramos odatette magát, több ízben sem adott esélyt Thibaut Courtois-nak. Ramos korábban is lőtt már szabadrúgásokat, de lehet, hogy mostantól ő lesz Cristiano Ronaldo utódja ezen a téren?

↗️ When the road gets tough, push harder.

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 2018. október 5.