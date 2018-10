Tovább fiatalodott az angol válogatott

Nem sokkal azután, hogy meghosszabbította szerződését Gareth Southgate a nemzeti csapat élén, kihirdette az angolok aktuális keretét a soron következő Nemzetek Ligája találkozóira. A szövetségi kapitány már a világbajnokságon is megmutatta, nem fél fiatalos csapatot nevezni, erre rátett még egy lapáttal.

Az újoncok között van a topligák assziszt-királya, Jadon Sancho is. A Borussia Dortmund 18 éves labdarúgója 6 gólpasszt adott már csereként, ennél többet senki sem produkált az öt legerősebb európai ligában.

Szintén először tagja a csapatnak James Maddison, a Leicester fiatal tehetsége, Mason Mount, a Derby Countyban kivirágzó középpályása és az évek óta tűzközelben lévő Nathaniel Chalobah. A kapuban a Fulham játékosa, Marcus Bettinelli valószínűleg nem jut szóhoz, ahogyan Alex McCarthy sem, hiszen Jordan Pickford a csapatban van.

A fiatalítás fő oka a sok sérült, nem áll rendelkezésre Dele Alli, Jesse Lingard, Ruben Loftus-Cheek és Fabian Delph sem. A keret fiatalságáról pedig néhány érdekesség:

Ezzel a csapattal csap össze a horvát és a spanyol csapattal Anglia.

Az angol válogatott kerete

Kapusok: Marcus Bettinelli (Fulham), Jack Butland (Stoke City), Alex McCarthy (Southampton), Jordan Pickford (Everton)

Hátvédek: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Joe Gomez (Liverpool), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), James Tarkowski (Burnley), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Manchester City)

Középpályások: Ross Barkley (Chelsea), Nathaniel Chalobah (Watford), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (on loan at Derby County from Chelsea), Harry Winks (Tottenham Hotspur)

Támadók: Harry Kane (Tottenham Hotspur), James Maddison (Leicester City), Marcus Rashford, (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Danny Welbeck (Arsenal)