Orban egyedül nem menti meg a magyar focit, de azért jó, hogy itt van

Októberben újabb két mérkőzést játszik a fociválogatott a Nemzetek Ligájában, 12-én Görögországban, három nappal később Észtországban lép pályára Marco Rossi csapata. A kapitány kihirdette 25 fős keretét, amiben helyet kapott a régóta csábított Willi Orban is, úgyhogy rögzítsük a tényt: a Bundesliga egyik legjobb védőjével erősítettünk.

Willi Orban döntésének természetesen nagyon örülök, és remélem, hogy jól fogja magát érezni a csapatunkban, no és persze sikeres lesz velünk. Egy Bundesligában játszó labdarúgó kétségtelenül komoly erősítést jelent a válogatott számára. Régóta figyelik a magyar szövetségi kapitányok, és személy szerint én is figyeltem a teljesítményét

– mondta Marco Rossi az mlsz.hu-nak a 25 éves védő döntéséről.

Azt már a Nemzeti Sportnak adott interjújában fejtette ki, hogy nem ő győzködte Orbant arról, hogy csatlakozzon, a játékos kereste meg. Márpedig amikor elvállalta a szövetségi kapitányi posztot, akkor pont erre vágyott, hogy maximálisan elkötelezett labdarúgók alkossák a keretet.

Dárdai fia előtt is nyitva az ajtó Nem Willi Orban az első, aki az elmúlt években a magyar válogatottat választotta. Míg korábban például Garics Györgyről vagy Bénes Lászlóról lecsúsztunk, addig a közelmúltban a zentai születésű Nikolics Nemanja és a nigériai apától származó Otigba Kenneth is úgy döntött, hogy magyar válogatott lesz. Orbant Dárdai Pál fia, a Hertha BSC-ben futballozó Palkó követheti a sorban, aki játszhatna a német válogatottban is, de már csábítja az MLSZ is. „Nem árulok el titkot azzal, hogy Dárdai Palkó U21-es válogatottba történő meghívását is terveztük Michael Boris szövetségi edzővel, Palkó azonban még nem döntötte el, hogy a magyar vagy a német válogatottat szeretné erősíteni. Édesapjával egyeztettem és jeleztem felé, hogy Palkóról semmiképp sem szeretne lemondani a magyar válogatott. Abban maradtunk, hogy Palkó fejlődése érdekében hagyunk számára időt ennek megfontolására, hiszen – ahogy Willi Orban esetében is láthattuk – egy fiatal játékos számára ez nehéz döntés, ugyanakkor más nem határozhat ebben a kérdésben helyette” – vázolta fel a helyzetet az mlsz.hu-nak Marco Rossi.

A nem olyan egyenes út Magyarországra

Vilmos Tamás Orban Németországban, Kaiserslauternben született (a Willi Thomas nevének németesített verziója), apja magyar, anyja lengyel. Bár édesapja junior karatebajnok volt itthon, Willit az édesanyja focizni vitte le négyévesen a legendásan jó kaiserslauterni akadémiára, ahol végigjárta a korosztályokat, és ott mutatkozott be a felnőttek között is. 2011 augusztusában, 18 évesen élete első Bundesliga-meccsét játszhatta, igaz a Bayern München ellen 3-0-ra elveszített bajnokin csak pár percet kapott, nem is ért labdába, de több interjúban is elmondta, aznap ő volt a legboldogabb ember a világon.

Sosem csinált titkot abból, hogy bár a magyar és a lengyel válogatottságra is volt esélye, Németországot szerette volna képviselni. 2014-ben, az U21-ben kapott is két mérkőzést.

„Nem zárok ki semmit, de nem tagadom, a német válogatott lenne az első opció. A magyar vagy a lengyel csapatba hamarabb bekerülhetnék, de sosem voltam az az ember, aki a könnyebb utat választja” – mondta még egy 2017-es interjúban a Münchner Merkurnak.

Igazából minden adva volt ahhoz, hogy eljusson a német válogatottba: 2015 júliusában 2 millió euróért igazolta le őt az RB Leipzig, ahol azonnal alapember lett, ő játszott a legtöbbet a szezon végén feljutást ünneplő lipcsei csapatban. A 2016-17-es Bundesliga-idényben a nagy meglepetésre bajnoki ezüstérmes Lipcse a harmadik legkevesebb gólt kapta, Orban pedig ennek a csapatnak volt a pillére, gyakorlatilag pillanatok alatt vált a német élvonal egyik legstabilabb belső védőjévé, ezt a szintet pedig azóta is hozza.

Bár odakint már egy ideje pedzegette a sajtó, hogy helye lenne a német csapatban, azért nincs könnyű helyzetben az, akinek Jerome Boatengekkel, Matts Hummelsekkel vagy Niklas Sülékkel kell felvennie a versenyt a keretbe kerülésre. Orban végül nem kapott meghívót, a nyári vébére nélküle utazott el a csapat, júniusban pedig már arról lehetett hallani, nyitott lenne a magyar válogatottságra. Most, októberre vált véglegessé a dolog, a gyorsított eljárás miatt pedig már a görögök elleni mérkőzésen debütálhat.

Nagyon boldog vagyok, hogy csatlakozhatok a magyar válogatotthoz. Egy profi játékos számára – aki olyan helyzetben van mint én –, nagyon komoly és nehéz feladat arról dönteni, hogy mely válogatottban szeretne játszani. Én azonban meghoztam ezt az elhatározást, és örülök, hogy a magyar nemzeti csapatban játszhatok. Nagyon szeretném, hogy a lehető legjobban és leghamarabb segíteni tudjam a csapatot, és hogy a szurkolók elégedettek legyenek a válogatott játékával, illetve a saját teljesítményemmel is

– mondta a szövetség honlapjának.

Milyen játékos Willi Orban?

A Kaiserslauternnél megtanult mindent, amit csak tudni lehet a labdarúgásról, a német foci egyik tökéletes terméke. Gladiátornak tartják, közhely, de számára nincs elveszett labda. Van egy nagyon fontos jellemzője, ami az ő posztján aranyat ér: stabilan nyújt jó teljesítményt. Ebben a szezonban is a Lipcse legjobbja eddig.

Intelligens játékos és igazi vezér, nem véletlen, hogy 2017 augusztusában, 24 évesen már őt választották meg a Leipzig csapatkapitányának, azóta is ő viseli a karszalagot. Az akkori vezetőedző, Ralph Hasenhüttl szerint nem is nagyon volt kérdés, kit jelölnek ki, Willi Orban a teljesítményével és a munkamoráljával mindig is példát mutatott a többieknek.

Az a srác vagyok, aki szereti felvállalni a felelősséget. A klub jelezte felém, hogy bíznak bennem, én pedig szeretném bebizonyítani, hogy igazuk van

– mondta.

Fejjátéka kiemelkedően jó, és védő létére elég gólveszélyes: a Kaiserslautern első és második csapatában, valamint a Lipcsében összesen 22 gólt szerzett, mellé van 9 gólpassza is.

Vele jobbak leszünk?

Azért óriási dolog, hogy Orban a magyar válogatottat választotta, mert mégiscsak egy topbajnokság topjátékosa döntött úgy, hogy szívesen képviselné Magyarországot. A legjobb korban van, novemberben még csak 26 éves lesz, fontos posztra érkezik, ráadásul Gulácsi Péterrel is együtt dolgoznak évek óta (a kapus is szerepet játszott a döntésében), a közöttük lévő összhang már azonnali erősítést jelenthet.

Marco Rossi a Nemzeti Sportnak adott interjúban beszélt arról is, hogy a finnek és a görögök elleni mérkőzésein elégedett volt a Kádár Tamás, Lang Ádám kettőssel.

Ugyanakkor Juhász Roland válogatottbéli visszavonulásával kicsit vezérét vesztette a védelmünk, Orban ezt a szerepkört töltheti be.

Emlékezhetünk, Juhásszal párban Lang, Fiola Attila és Paulo Vinícius is sokkal magabiztosabb teljesítményt tudott nyújtani, utóbbi kettő esetében a Vidi meccsein is számos példát láthatunk erre. Nem mellesleg bővülnek a kapitány variációs lehetőségei, Kádár például kikerülhet a bal szélre is, de akár Orbannal is alkothat egy párt középen.

Willi Orban bátor döntést hozott, mégiscsak az ismeretlenbe ugrik. Persze egyedül tőle várni a magyar foci felemelkedését nem lehet, de az biztos, hogy hosszútávú megoldást fog jelenteni a válogatottban, ennek pedig örülni kell.

És hogy ez lenne a könnyebb út, ahogy azt ő maga említette korábban? Elsőre talán úgy tűnhet, de Magyarország az a hely, ahol bármelyik labdarúgó el tudja ásni magát hosszú időre egy-két rosszabb megoldással. Érdekes kaland lesz ez neki és nekünk is.

