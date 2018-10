Öt kulcsemberét bukta hetekre a Tottenham

Az angol élvonalbeli Tottenham Hotspurre mostanában rájár a rúd. A csapat ugyan legutóbbi két mérkőzését, ha szűkösen is, de megnyerte – a Huddersfieldet 2-0-ra, a Brightont 2-1-re verte a Spurs – ám eközben hullanak a játékosok, mint a legyek.

A klub Twitter-oldalának tanúsága szerint Dele Alli és Christian Eriksen elutazott az angol, illetve dán válogatotthoz csatlakozni, Mousa Dembélé, Jan Vertonghen és Serge Auier pedig sérülés miatt nem tudja vállalni a játékot az elkövetkezendő hetekben.

TEAM NEWS: @dele_official (hamstring), @ChrisEriksen8 (abdomen), @mousadembele (thigh), @JanVertonghen (hamstring) and @Serge_aurier (thigh) will not be available before the international break.#COYS pic.twitter.com/sKdFz6rzxT

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 2018. október 2.