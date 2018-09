Hatalmas lökdösődés a meglepetéssel záródó Puskás-Vidi meccsen

Ahogy arról beszámoltunk a tökutolsó Felcsút megverte az Európa Ligainduló Vidit az NB I. hétvégi fordulójában.

Már az is furcsa volt, hogy a fehérváriak a 110. percben kaptak tizenegyest a Pancho Arénában, de – mint az az M4 Sport Facebook-oldalára is kikerült – hatalmas lökdösődéssel fejeződött be a rangadó.

A Vidi játékosa, Hadzic a felcsúti kispaddal veszett össze, a békítő Puskás-edző, Benczés Miklós a földre került, a szintén fehérvári labdarúgó Scepovic az öltözőig üldözte Varga Józsefet. Azt a Varga Józsefet, akivel a hónap elején a Vidi szerződést bontott majd három évre a felcsútiakhoz.

Közben a lelátóról szól a „cigányok, cigányok” és kifütyülték a pályára visszatérő játékosokat.

