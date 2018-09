Mutatjuk a válogatott kezdőcsapatát a görögök ellen

Kihirdette kezdőcsapatát a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi. Az olasz szakember hétfő este azt ígérte, hogy három helyen is változtat, mivel néhány játékosát fáradtnak érezte, ezt pedig be is tartotta. A keddi mérkőzésen ugyanis

bekerült a kezdőbe Bese Barnabás a védelembe, Nagy Ádám a középpálya közepére, míg Varga Roland a szélre.

Másik oldalról Lovrencsics Gergő, Pátkai Máté és Stieber Zoltán csak a padon kap helyet ezúttal.

Marco Rossi szövetségi kapitány a görögök ellen három helyen változtatott a finnek elleni kezdőcsapaton, Bese Barnabás, Varga Roland és Nagy Ádám került be a csapatba.

🇭🇺🇬🇷 #magyarok #csakegyutt #HUNGRE pic.twitter.com/HjqSbEPoHv — MLSZ (@MLSZhivatalos) 2018. szeptember 11.

A mérkőzés 20:45-kor kezdődik zárt kapuk mögött, a 24.hu élőben követi majd.