Usain Bolt bemutatkozott ausztrál csapatában

Usain Bolt nyolcszoros olimpiai bajnok síkfutó pénteken egy barátságos mérkőzésen bemutatkozott az ausztrál Central Coast Mariners labdarúgócsapatában, amelynél próbajátékon szerepel. A Central Coast Select nevű helyi amatőr csapat ellen rendezett edzőmeccsen a visszavonult jamaicai atléta csereként húsz percet töltött a pályán, és a 95-ös számú mezt viselte.

A 32 éves Bolt balszélsőként szerepelt, és az első, ügyetlen labdaérintése után egyre otthonosabban mozgott posztján, és több ígéretes lövése is volt, amit az ellenfél blokkolt.

– nyilatkozta a meccs után.

Enjoyed getting some playing time tonight with the Central Coast Mariners FC. Thanks to all the fans who came out to support. #CCMFC #dontthinklimits #workinprogress pic.twitter.com/NM5pRMVLlf

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 2018. augusztus 31.