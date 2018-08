Sallai Rolandot leigazolta a bundesligás Freiburg

Ahogyan azt sejteni lehetett, a nemzetközi átigazolási szezon utolsó napján a német élvonalban szereplő Freiburg hivatalos honlapján jelentette be, hogy leiogazolta az APOEL-től Sallai Rolandot.

A sajtóhírek korábban arról szóltak, hogy 4,5 millió eurót fizetnek érte a németek, ami a negyedik legnagyobb összeg, amit magyar játékosért adtak. Ennél többe csak Dzsudzsák Balázs (kétszer) és Szalai Ádám került eddig.

Roland egy sokoldalú támadójátékos, aki a szélről szeret betörni. Úgy hisszük, hamar megveti majd a lábát a csapatban és még tovább fog fejlődni, köszönhetően a kiváló hozzáállásának. Ezért is passzol a mi profilunkba. Biztosak vagyunk benne, hogy sikeresek leszünk

– mondta a freiburgiak sportigazgatója, Klemens Hartenbach.

Nagyon szerettem volna Freiburgba igazolni és örülök, hogy összejött az átigazolás. A klubnak jó híre van a fiatal játékosok körében, a Bundesliga pedig nagy kihívás, alig várom a közös munkát az új csapattársakkal, és hogy játszhassak a csapat stadionjában

– mondta Sallai.

Sallai Roland a DVTK, a Siófok és a Puskás Akadémiát is megjárta az utánpótlásban, a felcsútiaknál mutatkozott be a felnőttek között. A 2016-17-es szezont a Palermónál töltötte kölcsönben, azaz van már olasz élvonalbeli tapasztalata is, most pedig egy újabb európai topbajnokságban bizonyíthat – ezt nem sokan mondhatják el róla a közelmúltban. Tavaly nyáron igazolt a ciprusi APOEL-hez, bajnok volt a csapattal amellyel a Bajnokok Ligája főtábláján is szerepelt, pályára lépett a Real Madrid ellen is. 39 mérkőzésen 9 gólja volt a ciprusiaknál.

Sallai 2016 óta összesen nyolcszor szerepelt a magyar válogatottban.