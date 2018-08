Az utolsó, legnagyobb lépésre készül a Vidi

A kezdő sípszó előtt egyenlők az esélyek Marko Nikolic vezetőedző szerint, akinek csapata, a Vidi FC az AEK Athénnal találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó, negyedik fordulójában.

Boldog és büszke vagyok, hogy BL-meccset hoztunk Magyarországra. Az idény előtt volt egy közös álmunk, melyben erősen hittünk. Reméljük, ez a rájátszás nem a vége, mert ebben a sorozatban akarunk maradni. Az első meccs előtt mindig 50-50 százalék az esélye mindkét gárdának, bárki is az ellenfél. Éhesek vagyunk és készen állunk!

– mondta a keddi sajtótájékoztatón a szerb tréner, aki kifejtette, bár a görög rivális az esélyesebb, de az előző két körben is az ellenfél számított annak az UEFA-együttható alapján, mégis a Vidi ment tovább. Érdekesség Nikolic kapcsán, hogy elmesélte azt is a sajtótájékoztatón, miatta közvetítik majd az AEK elleni párharcot Szerbiában is.

A csapatkapitány, Juhász Roland azt emelte ki, hogy az utolsó lépésre sokat tanult a csapat, de mindenkinek ezer fokon kell égnie egy újabb bravúrhoz.

Nagyon örülök, hogy tudtunk tanulni a tavalyi hibáinkból, de a legnagyobb lépésnek még csak a kapujában állunk. Amiben szintén sokat fejlődtünk, hogy a sikereket helyén tudjuk kezelni

– mondta, hozzátéve, a nagy tét ellenére az öltözőben nem érez plusz nyomást a csapaton.

A védő kifejtette, nem készül külön beszéddel társai számára, ezt sosem tette, de elmondása szerint igen könnyű dolga van csapatkapitányként, már számos olyan meghatározó egyéniségű futballista található a keretben, akinek mindig van egy-két jó szava a társaihoz.

Pályafutásom legszebb gólját ellenük szereztem, de most az lesz a dolgom, hogy a védelem jól zárjon. Legutóbbi négy mérkőzésen egyetlen gólt kaptunk, ezt kellene folytatni, mert ez lehet a sikerünk alapja

– mondta Juhász, aki karrierje során öt alkalommal lépett pályára az AEK Athén ellen, ezeken veretlen maradt csapataival. Az említett gólt az Anderlecht játékosaként a 2010-11-es Európa-liga csoportkörében lőtte.

A Vidi FC szerdán 21 órától fogadja az AEK Athént az első mérkőzésen, a visszavágót jövő kedden rendezik. A párharc győztese a Bajnokok Ligája, vesztese az Európa-liga főtábláján szerepelhet ősszel.