Hat magyarnak drukkolhatunk majd az Európa Liga play-offjában

Lezárult a 2018/19-es Európa Liga-szezon selejtezőinek harmadik, utolsó előtti fordulója. A magyaroknak nem sok sikerélményük volt, de összességében így is maradt még jó pár játékos, akinek csapata versenyben van a főtábláért. Arról korábban beszámoltunk már, hogy Eppel Márton gólt lőtt, de a Kajrat Almati ennek ellenére is kiesett, valamint arról is, hogy görögtüzek miatt döcögősen indult az APOEL-Hapoel Beer-Seva meccs.

Három perc után félbeszakadt Sallai Rolandék meccse Eleve csúszással kezdődött a APOEL-Hapoel Beer-Seva selejtező, de percek alatt újra öltözőbe vonultak a csapatok.

Mostanra azonban arra is fény derült, hogy mindennek ellenére továbbjutott az APOEL. A Sallai Rolandot kezdőjében tudó ciprusi bajnok hátrányba került, az izraeliek húzták is az időt, de az első gól után lendületbe jött a hazai csapat és ha nehezen is, de behúzták a meccset.

Szintén megírtuk már, hogy a Legia Varsó alulmaradt a korábban Vidivel küzdő Dudelange-zsal szemben, így Nagy Dominik – aki 69 percet töltött pályán kezdőként – és csapata kiesett, valamint arról is beszámoltunk, hogy az Universitatea Craiova elleni visszavágóra összesen hét lipcsei szurkoló utazott el. A Gulácsi Pétert nélkülöző németek 1-1-s eredménnyel is kényelmesen továbbjutottak.

Azóta újabb eredmények születtek, így az is biztossá vált, hogy Bogdán Ádám nem játszik majd az EL-ben, mivel a Hibernian némileg váratlanul 3-0-ra kikapott a Molde vendégeként, így a hazai 2-0-s sikere hiába valónak bizonyult. Szintén kiesett a Hajduk Split: a horvátok hazai gól nélküli döntetlennel utaztak a Steaua Bukarest otthonába, ahol az FCSB szerzett vezetést, de a 82. percben egyenlítettek a vendégek és idegenben szerzett góllal továbbjutásra álltak. Az utolsó pillanatban azonban győztes gólt lőtt Harlem-Eddy Gnohere, így kiesett a Hajduk. Futács Márkó padon sem ült a meccsen, míg Gyurcsó Ádám a 65. percben állt be.

A Rapid Wien-Slovan Bratislava meccsen két olyan csapat találkozott, ahol mindkét oldalon találunk magyar labdarúgót: az osztrákoknál sérült Szántó Tamás nem játszott, Holman Dávid a kispadról nézte végig, ahogyan csapotát pépesre verik. A pozsonyi 2-1-s vereséget ugyanis egy 4-0-s válasszal feledtették a bécsiek. Szintén magyarja nélkül nyert a Kolozsvár, Lang Ádám is a padon nézte végig, amint csapata 5-0-ra veri az örmény Alashkertet. Végén pályán volt viszont Korcsmár Zsolt az FC Midtjylland 3-1-s sikerekor a TNS-sel szemben.

A következő körbe becsatlakozik majd Kleinheisler László csapata is, az FC Asztana, így jön ki a hat magyar, akinek a play-off körben is szoríthatunk.

Eredmények – Európa Liga, selejtezők, 3. forduló, visszavágó APOEL (ciprusi)-Hapoel Beer-Seva (izraeli) 3-1 (0-1)

Továbbjutott: az APOEL, 5-3-as összesítéssel.

Zenit (orosz)-Dinamo Minszk (fehérorosz) 8-1 (1-0, 4-0, 4-1) – hosszabbítás után

Tj.: a Zenit, 8-5-ös összesítéssel.

FC Luzern (svájci)-Olimpiakosz Pireusz (görög) 1-3 (0-1)

Tj.: az Olimpiakosz, kettős győzelemmel, 7-1-es összesítéssel.

Makkabi Tel-Aviv (izraeli)-FC Pjunik (örmény) 2-1 (0-1)

Tj.: a Makkabi Tel-Aviv, 2-1-es összesítéssel.

Dinamo Breszt (fehérorosz)-Apollon Limasszol (ciprusi) 1-0 (0-0)

Tj.: az Apollon Limasszol, 4-1-es összesítéssel.

LASK Linz (osztrák)-Besiktas (török) 2-1 (1-0)

Tj.: a Besiktas, 2-2-es összesítéssel, idegenben szerzett góllal.

Atalanta (olasz)-Hapoel Haifa (izraeli) 2-0 (0-0)

Tj.: az Atalanta, kettős győzelemmel, 6-1-es összesítéssel.

FC Basel (svájci)-Vitesse (holland) 1-0 (1-0)

Tj.: a Basel, kettős győzelemmel, 2-0-s összesítéssel.

Bröndby IF (dán)-Spartak Zlatibor Voda (szerb) 2-1 (0-0)

Tj.: a Bröndby, kettős győzelemmel, 4-1-es összesítéssel.

F91 Dudelange (luxemburgi)-Legia Warszawa (lengyel) 2-2 (2-1)

Tj.: a Dudelange, 4-3-as összesítéssel.

HSK Zrinjski Mostar (bosnyák)-PFK Ludogorec (bolgár) 1-1 (0-1)

Tj.: a Ludogorec, 2-1-es összesítéssel.

FC Köbenhavn (dán)-CSZKA Szófia (bolgár) 2-1 (1-0)

Tj.: az FC Köbenhavn kettős győzelemmel, 4-2-es összesítéssel.

Universitatea Craiova (román)-RB Leipzig (német) 1-1 (0-1)

Tj.: az RB Leipzig 4-2-es összesítéssel.

CFR Cluj (román)-Alaskert FC (örmény) 5-0 (2-0)

Tj.: a CFR Cluj kettős győzelemmel, 7-0-s összesítéssel.

FK Kukesi (albán)-Torpedo Kutaiszi (georgiai) 2-0 (1-0)

Tj.: a Torpedo Kutaiszi 5-4-es összesítéssel.

FC Midtjylland (dán)-The New Saints (walesi) 3-1 (1-1)

Tj.: a Midtjylland kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel.

Molde FK (norvég)-Hibernian FC (skót) 3-0 (1-0)

Tj.: a Molde 3-0-s összesítéssel.

FK Suduva (litván)-Spartaks Jurmala (lett) 0-0

Tj.: a Suduva 1-0-s összesítéssel.

VMFD Zalgiris (litván)-Sevilla (spanyol) 0-5 (0-3)

Tj.: a Sevilla kettős győzelemmel, 6-0-s összesítéssel.

Progrés Niedercorn (luxemburgi)-FK Ufa (orosz) 2-2 (1-0)

Tj.: az FK Ufa 4-3-as összesítéssel.

AEK Larnaca (ciprusi)-Sturm Graz (osztrák) 5-0 (1-0)

Tj.: az AEK Larnaca kettős győzelemmel, 7-0-s összesítéssel.

Helsinki JK (finn)-Olimpija Ljubljana (szlovén) 1-4 (0-1)

Tj.: az Olimpija Ljubljana kettős győzelemmel, 7-1-es összesítéssel.

Kajrat Almati (kazah)-Sigma Olomouc (cseh) 1-2 (0-1)

Tj.: a Sigma Olomouc kettős győzelemmel, 4-1-es gólkülönbséggel.

FCSB (román)-Hajduk Split (horvát) 2-1 (0-0)

Tj.: az FCSB, 2-1-es gólkülönbséggel.

Nyitókép: Karina Hessland/Getty Images