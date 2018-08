Három perc után félbeszakatt Sallai Rolandék meccse

Vélhetően csinos összeg kerül majd az Európai Labdarúgó-szövetség kasszájába a APEOL-Hapoel Beer-Seva mérkőzést követően. A találkozó előtt ugyanis annyi pirotechnikai eszközt használtak el az izraeli szurkolók, hogy a füsttől nem lehetett szinte semmit sem látni a pályán. Mattias Gestranius játékvezető ezért úgy látta legjobbnak, ha elhalasztja a kezdést.

Amikor azonban csakugyan megérkeztek a csapatok a gyepre, újabb adag piró került elő az izraeli szurkolók szektorában, így aztán három perc után újra mehettek pihenni a játékosok. Ciprusi beszámolók szerint egyébként nagyon alaposan átvizsgálták a hazai szurkolókat, így nem teljesen érthető, hogy tudott ennyi látványelemet becsempészni magával az izraeli tábor.

Sőt, a beléptetés annyira lassú volt, hogy sokan be sem értek kezdésre.

Most probably we will be able to watch 2nd half…. #apoel pic.twitter.com/EL6uqmat8O

— KaSSoS (@KaSSoS5) 2018. augusztus 16.