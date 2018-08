MOL Vidi: nem lehetetlen BL-küldetés

A Vidi az utóbbi évek egyetlen magyar labdarúgócsapat, amely Európában képes volt nála magasabban jegyzett klubot kiejteni. Kedd este Felcsúton erre van szükség.

A MOL Vidi FC múlt kedden 1-1-es döntetlent ért el a svéd Malmö FF otthonában, így biztató pozícióból várhatja a keddi, felcsúti visszavágót. A tét nem kicsi. Ha a Pancho Arénában 0-0-ás eredményt ért el, vagy bármilyen arányban, hosszabbításban, vagy akár büntetőpárbaj után győz a Vidi, azzal bejut a Bajnokok Ligája negyedik selejtezőkörébe, ahol aztán már a főtábláért, a 32 csapatos csoportkörért játszhat.

A kedd esti siker egyúttal azt is jelentené, hogy függetlenül a play off párharc végkimenetelétől, biztos európai porondon marad a Vidi egész ősszel, lévén a BL-selejtező negyedik körének vesztese is EL-csoportkörbe jut. A BL-csoportkör maga a Kánaán, de az EL-csoportkör sem semmi, utóbbi esetében is három millió eurót utalna az UEFA a magyar bajnok számlájára.

A Vidi esetleges keddi sikerével a saját, 2012-es sikersztoriját ismételheti meg. A portugál Paulo Sousa irányításával akkor is csoportkörbe jutottak és ott többek közt a Baselt és a Sportingot is legyőzték.

Azóta, azaz hat éve várja a magyar futballszurkoló, hogy magyar klub bármely európai kupasorozat csoportkörébe jusson és még ősszel is legyen magyar csapat, akiért szorítani lehet.

A fehérváriaknak most ez sikerülhet újra. Mindez nagyrészt annak köszönhető, hogy az utóbbi években náluk zajlik a legtudatosabb játékospolitika, csapatépítés. A költségvetés terén hasonlóan erős Fradival ellentétben a Vidihez nem érkezik minden nyáron 6-8 új labdarúgó. Fehérváron a csapat gerince állandó, többnyire télen igazolnak és csak hiányposztokra érkeznek játékosok, vagy olyanok, akik a rotációt segíthetik. Így a nyári kupaselejtezőkben rendre érettebb csapat benyomását keltik.

A Vidi ennek köszönheti azt is, hogy az egyetlen magyar klub, amelyik bebizonyította, összeszokott csapatként küzdve nála sokkal magasabban jegyzett, jelentősen nagyobb költségvetésből működő, értékesebb játékosokat a soraiban tudó klubokat is képes legyőzni egy-egy kupapárharcban.

Tavaly a francia Girodins de Bordeaux-ot verték Marko Nikolics vezetőedző irányításával, míg idén a bolgár bajnok Ludogorecet ejtették ki sokak meglepetésére.

Bár a Malmö FF mind költségvetés, mind pedig játékosai értékében jelentősen elmarad a Bordeaux és a Ludogorec mögött, de a Vidinél azért még mindig erősebb e téren. A svéd bajnok ráadásul nem az egyéniségekre épít – mint a Ludogorec –, hanem egy rendkívül jól összerakott, taktikailag képzett és fegyelmezett csapat, amit eddigi nemzetközi eredményeivel és az első mérkőzésen is bizonyított. A Vidinek ezért nehéz a dolga, de egyáltalán nem lehetetlen a küldetése. Marko Nikolics edző szerint is a legapróbb részletek döntenek majd a párharc kimeneteléről.